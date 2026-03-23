23日は山形県内の多くの地点で最高気温がことし最高を記録するなど、いよいよ春が近づいてきています。春と言えば「サクラ」ですね、皆さんことしの「サクラの開花」の時期についても気になっているのではないでしょうか。



ここからは山形県内のサクラの開花がいつになるのか、西村寿希記者に解説してもらいます。



はい、連日暖かい日が続き、県内にもサクラ前線が近づいてきましたね。全国を見ると、日本で一番早く高知県でサクラが開花し、その後、岐阜や東京でもサクラの開花が発表されました。県内のサクラ開花はいつになるのか見ていきましょう。





民間の気象会社「ウェザーマップ」によりますと、ことしの山形のサクラ開花予想日は「4月3日」です。平年より1週間以上早い予想です。そして、満開の予想は4月7日です。こちらも平年より早まる予想となっているんです。一方、他の気象会社の予想を見てみると、「ウェザーニューズ」も山形での開花は4月3日、「日本気象協会」は4月7日、満開は8日や12日と予想しています。いずれも平年より早い予想となっているんですね。どうして今年の開花は早いのか、専門家に聞きました。「ウェザーマップ」の気象予報士・田地香織さんによると…株式会社ウェザーマップ広報担当 気象予報士・田地香織さん「ことしの山形は冬の気温が高く、暖かかったのが一番の理由。（サクラは）2月以降どのくらい暖かいかで開花の早さが変わるが、山形の2月の平均気温は0.4℃だが、ことしは3.3度もあり最も高い2月の気温となった」さらに、田地さんよりますと、3月に入っても平年より気温が高い日が多く、今月はこの先、平年より5度ほど気温が高くなる日もあると予想されています。ことしはこうした暖かさがサクラの開花を促す理由では。とのことでした。1月まではしっかりと寒さがあったんですが、先月の暖かさの影響があるみたいですね。さて、サクラが咲くと楽しみなのが花見ですよね。お2人はどのように花見を楽しみますか？では、ここで、YBCに眠る貴重な過去の映像の中から、県内の花見の様子を振り返ってみます。こちらは、YBCが開局した翌年、1961年の様子です。大人数で集まって輪の中心では男性が気持ち良さそうに踊っていますね。こちらは会社での集まりなのでしょうか、スーツを着たグループです。会社での花見もありますよね。1961年にサクラの木の下にいたのは…なんと「馬」です！ 乗馬をしながら花見を楽しむ光景もあったんです。1982年そして、1982年、こちらの親子が乗り込んだのはなんと！「ヘリコプター」です。南陽市観光協会が主催で、「空から楽しむのもいいよね」という発想から出たイベントだということです。気になる空からのサクラはこちら！まだ咲いていませんでした。そして今から32年前の1994年、山形市のサクラの名所・霞城公園の様子です。お昼からみなさん集まって弁当などを食べて楽しんでいますね。このように、いつの時代もグループで集まって花見を楽しむ姿が多く見られました。過去の映像をご覧頂きましたが、実はいま、花見の形がこうした皆で集まって楽しむ「宴会スタイル」から変わりつつあるんです。今月19日に発表されたレシピサイト運営会社の調査によりますと、「ことしのお花見はどのように楽しむ予定か」については。「飲食をせず1人で散歩しながら楽しむ」が17.2％。「飲食をせず家族やパートナーと散歩をしながら楽しむ」が29.2％と、飲食をせず散歩で楽しむ花見が全体の5割近くを占めるているんです。「大人数で場所取りをして飲食を楽しむ」という宴会スタイルを回答した人はわずか3.6％でした。また、ほとんどが大人数ではなく、1人や家族・パートナーと楽しむ予定だと回答していて、少人数での花見が増えている傾向にあるようです。調査を行った会社によりますと、コロナ禍を経て「気を遣わずこじんまりと過ごしたい」と自分の時間を求める傾向がより一層強まったと感じているとしています。時代とともに花見のスタイルも変わってきていますね。