テレビ信州などNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。



下伊那郡大鹿村の発電所では22日、災害などによる長時間の停電を想定した実証実験が行われました。地域の水力発電所から直接電力を供給する「非常時マイクログリッド」という方法で県企業局としては初の取り組みです。



実証実験が行われたのは県営の水力発電所、大鹿発電所です。きのうは地域住民などにも公開され、およそ50人が参加しました。





県企業局 電気事業課 北沢慎一課長補佐「真冬の間に（停電が）続いた時に村の中に県の発電所が2つもあるんだからこっから電気もらえないのって思いますよね。大鹿発電所から直接皆さんのお宅や大鹿小学校のような避難所へ電気を直接送るという実証試験をやってみようと」大鹿発電所は、地域を流れる川から取り込んだ水を利用して最大出力1万キロワットの発電を行っています。県企業局は普段、発電所で生み出した電気を中部電力に売ってその関連会社の送電網を通じて供給されていて、大鹿村の住宅などには村外の変電所を経由して電気が送られています。今回の実証実験では、大規模な災害によって送電線や一般家庭などに送る配電線の両方が断線し、停電状態にした村内のおよそ250戸に向けて県企業局大鹿発電所の電気を送り込み、円滑に復旧できるか検証しました。大鹿村にある博物館も停電状態になっていましたが…。「つきました～」実証実験は成功しました。参加者「発電所があるから地元の電気に回してもらえるのはいい」「電気が来ないというのはみんな不安になる。特に暗くなってからの災害時はとても不安になるのでそれがスムーズに電気が供給されるのは安心につながる」県企業局 電気事業課北沢慎一課長補佐「電気が長時間途絶えてしまうということは、大変なことなので、われわれの発電所が地域に生かせるというのは非常にうれしいこと」この取り組みについては県企業局が大鹿村や中部電力パワーグリッドと協定を結んでいて、現在は一部のエリアへの送電ですが来年度には村内全域に拡大したいとしています。