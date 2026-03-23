22日、大阪府大阪市都島区の公園に一頭のシカが目撃された。大阪府内では10日ほど前から野生のシカの目撃が相次いでおり、この日は連休最終日かつ人目に付く公園に現れた、ということもあり大きな話題となった。

現在までにシカはどこからやってきた個体なのか不明。また、シカは公園に生えている草を黙々と食べており空腹状態であることが予想されており、その愛きょうのある姿にネットでは「頑張って生きてほしい」「早く故郷に帰れるといいね」という声が相次いだ。

だが、突きつけられた現実は残酷である。シカが現れたことを受け、大阪市の横山英幸市長は22日付で自身のX（旧Twitter）でシカについての注意事項を発信した。

横山市長は「捕獲する場合は野生の鹿とし有害鳥獣捕獲として実施することとなりますが、府も近隣自治体も野生の鹿は基本的に有害鳥獣として取り扱われるため、個体を捕獲後に放獣することは困難な状況です」とコメント。

つまりシカは大阪府の定める有害鳥獣捕獲の対象となり、捕獲後に別な場所に逃がす、または飼育することは不可能であり、「殺処分」となる可能性が高いようだ。

この事実にネットでは「殺さないでほしい」「駆除にならない方法はないの？」「奈良公園へ輸送できないのか」「（大阪の）天王寺動物園で飼育してほしい」といった声もあるが、野生のシカはマダニなどの病原菌を保有している可能性もあり、人間の手で輸送するのは難しいようだ。横山市長は「基本的におとなしい様子ですが、重ねて、発見した場合でも近づいたり興奮させたりすることないようお願いいたします」とし、野生シカの恐ろしさ伝えている。

奈良公園では「神様」として扱われているシカも大阪では有害鳥獣扱い……果たしてシカの運命はどうなる。