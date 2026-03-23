プロボクシングの日本王者と指名挑戦者が対戦する「チャンピオンカーニバル」4試合が組まれた「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 152」（東京・後楽園ホール）の前日計量が23日、都内で行われ、出場8選手全員が計量をパスした。

メインイベントの日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦では同級王者の森且貴（26＝大橋、18戦14勝3KO4敗）が日本同級1位・岡田真虎（31＝JBスポーツ、17戦10勝4KO6敗1分け）の挑戦を受ける。47・4キロでクリアした森は「ジムにはもっと上のチャンピオンや先輩、凄い選手ばかり。まだまだ僕はチャレンジャー」と気を引き締めながら「強くなったと思ってもらえる試合をしたい」と力を込めた。

森は昨年10月の同級王座決定戦で小林豪己（真正）に3―0判定勝ち。4度目のタイトル挑戦で奪取した王座の初防衛戦となる。世界ランキングではWBA8位、IBF9位に位置し「この試合をクリアしたら、世界ランキング上位に入ると思う。次にでも世界にいきたいので、倒せたらより良いが、判定になってもワンサイドで勝ったと思われる試合をする」と“前哨戦”での圧勝を見据えた。

2度目のタイトル挑戦となる岡田は「相手の目を見るのが苦手」と話すフェースオフでは森が手にするベルトを見つめ「超ほしい」と目を輝かせた。昨年9月の同級挑戦者決定戦では2回KO勝ち。「前回初めて倒せてうれしかった」と頬を緩めながら「森選手は根性も技術もある難敵。その相手からベルトを奪えれば相当うれしいと思う」と初の王座奪取へ力強く話した。

日本スーパーフェザー級王者・奈良井翼（26＝RK蒲田）は同級1位・砂川隆祐（沖縄ワールドリング）相手の4度目の防衛戦へ「めちゃくちゃオモロイ試合をしたい。ドツいてインパクトのある試合をしたい」と気合十分。同門の日本フライ級王者・野上翔（25）は東洋太平洋王座も懸けられた2冠戦へ「やることは変わらない。世界に知ってもらえる試合をしたい」と世界挑戦へアピールする試合を誓った。

日本＆WBOアジア・パシフィック（AP）ウエルター級王者セムジュ・デビッド（中日）に挑戦する浦嶋将之（角海老宝石）は「コスパもタイパもいい。（2本のベルトが）明日手に入るんだな」と静かに闘志を燃やしていた。

同興行では22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級5位の坂井優太（20）のプロ7戦目、アマチュア6冠で昨年12月にプロ転向した片岡雷斗（19＝ともに大橋）のデビュー戦も予定されている。