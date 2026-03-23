菅田将暉、妻夫木聡とスパーリングで「いつもボコボコに（笑）」 プライベートで通っているジムが同じ「妻夫木聡がどれだけ強いか」
映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）完成披露試写会が23日、都内で行われ、綾瀬はるか（40）、當真あみ（19）、細田佳央太（24）、菅田将暉（33）、妻夫木聡（45）、佐藤浩市（65）、石井裕也監督（42）が登場。世界チャンピオンになる役どころを演じた菅田だが、プライベートでは妻夫木と同じジムに通っているといい、「妻夫木聡がどれだけ強いか」と、妻夫木の強さを明かした。
【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる妻夫木聡＆菅田将暉ら豪華出演者
本作は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で若くして亡くなった青年・富久信介さんの実話をもとに描かれる感動の物語。男子高生の富久さんを細田、信介さんのボクシングジムの先輩であり、のちの世界チャンピオンとなる川嶋勝重を菅田が演じた。
普段からボクシングジムに通っているという菅田だが、「何の縁なのか、僕が行っているボクシングジムでは、ずっと聡さん（妻夫木）も練習しているんですよ。皆さんは知らないと思いますけど、妻夫木聡がどれだけ強いか。いつもボコボコにされてるんですけど（笑）」と告白。
「今回の映画に聡さんも出ていて、自分も同じジムで練習して、結果そこに細田くんも来ることになって。聡さんからも指導してもらえたり、三人でも練習ができる環境があったので、もう細かい役作り云々はどうでもよくなりましたね。『まず、やる。ひたすらやる』という感じでした」と役作りについて打ち明けた。
本作は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で若くして亡くなった青年・富久信介さんの実話をもとに描かれる感動の物語。男子高生の富久さんを細田、信介さんのボクシングジムの先輩であり、のちの世界チャンピオンとなる川嶋勝重を菅田が演じた。
普段からボクシングジムに通っているという菅田だが、「何の縁なのか、僕が行っているボクシングジムでは、ずっと聡さん（妻夫木）も練習しているんですよ。皆さんは知らないと思いますけど、妻夫木聡がどれだけ強いか。いつもボコボコにされてるんですけど（笑）」と告白。
「今回の映画に聡さんも出ていて、自分も同じジムで練習して、結果そこに細田くんも来ることになって。聡さんからも指導してもらえたり、三人でも練習ができる環境があったので、もう細かい役作り云々はどうでもよくなりましたね。『まず、やる。ひたすらやる』という感じでした」と役作りについて打ち明けた。