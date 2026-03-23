仕事中にお母さんから迷い犬が外を走っていたと電話を受けた投稿者さま。帰宅後に近所で発見し、一緒に飼い主さんを探す様子は、TikTokで「もらい泣きしてしまいました」「本当に良かったですね！」「素晴らしい救助お疲れ様でした」といった声が寄せられ、話題になっています。

【動画：仕事中に母から『迷い犬が外を走ってた』と電話→近所で発見後、家を探した結果…飼い主との再会の瞬間】

迷子のボーダーコリー

TikTokアカウント「小麦と小鉄（yuka2894）」さまに投稿されたのは、投稿者さまがお母さんと一緒に迷子犬を保護した時の様子です。

この日、仕事中だった投稿者さまに、お母さんから「ボーダーコリーが走ってたー！」との電話が。一体どういうことなのか尋ねると、どうやら迷子になってしまったボーダーコリーが家の外を走っていたところを目撃したのだとか。

そこで、帰宅後に早速散歩がてらその迷い犬が見つからないか探してみることに。すると……

発見！なんと、近所の方も心配になり、見にきてくださったようで、家を出たら「この子知りません？」と声をかけられたのだそう。みんな気にしていたのですね。

こうして一時的に保護しつつ、一緒にお家を探すことにした投稿者さま。リードがついていたため、リードを持ちながら近所をウロウロと歩き回ります。

リードが首輪についていたため、そのリードを持って一緒に歩き探し回る投稿者さま。見知らぬはずの投稿者さまがリードを持っても嫌がることなく、一緒に歩いてくれるボーダーコリーちゃん。

「おいで」と言うと、きちんとUターンして戻ってきてくれるほど賢いわんこ。さすがボーダーコリー！このわんこも人懐っこい性格のようです。

一軒の家の前で立ち止まり…

そんなボーダーコリーちゃん。しばらく歩いていると、ある一軒の家の前で立ち止まったといいます。

あれ？ここって……。ボーダーコリーちゃんも「ここです！」と言うように見上げてきたので、こちらのご自宅のチャイムを押すことに。すると……

やっぱりボーダーコリーちゃんのお家でした！

実は投稿者さま、こちらのお家の方とお知り合いだったそうで、ボーダーコリーを飼っていることは知っていたのだといいます。しかし、まさか本犬だったとは……！

もしかすると、知っている人だと理解していたからこそ、ボーダーコリーちゃんもお利口に道案内してくれたのかもしれませんね！

優しさに溢れる光景が大反響

投稿者さまの優しさ溢れる行動と、ボーダーコリーちゃんと再会した際の飼い主さんの安心から泣き崩れる姿は、多くの人の胸を打ちました。

コメント欄には「本当に良かったですね！」「素晴らしい救助お疲れ様でした」「大号泣のわたし」「飼い主さん私も号泣」といった声が寄せられています。

今回、素敵な行動で多くの人を感動させてくださった投稿者さまのTikTokアカウント「小麦と小鉄（yuka2894）」さまは、普段投稿者さまのご自宅で暮らすわんちゃんたちと猫ちゃんの様子が更新されています。

にぎやかなもふもふファミリーの日常を見てみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「小麦と小鉄（yuka2894）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。