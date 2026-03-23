日清食品×パラマウントベッド 食と睡眠の理想的な関係は？ 診断サイトを公開中

日清食品とパラマウントベッドは、「食」と「睡眠」によるウェルビーイング向上を目指す共同プロジェクトに取り組んでいる。このほど3万人の一般生活者を対象に調査を実施。「幸福の価値観」を「本能型」「自己実現型」「愛情型」など7つのタイプに分類できることが分かった。3月19日に特設サイトをオープンし、「幸せタイプ診断」（特許出願中）も公開している。

両社は25年3月に共同プロジェクトを開始。3万人への調査で「幸福度」「生活満足度」「食・生活」「睡眠・仕事」の4つの観点で分析した。その結果、「幸福の価値観」は「調和」「自由」「仲間」「本能」「愛情」「自己表現」「成長」の7タイプに分類できることが判明。さらにランダムで抽出した3400人に追加調査・分析を行ったところ、食と睡眠における意識や行動が7つのタイプごとに異なることも分かった。

これらの分析結果を日常にゴールデンアクション（推奨行動）として取り入れることで、ウェルビーイングの向上に繋げられるという。

両社は従業員103人を対象に効果を検証。ゴールデンアクションを週1回以上取り入れた場合、幸福度が10％アップしたほか、生産性や不眠改善にも効果がみられた。

特設サイト「幸せタイプ診断」では、幸せや心の充足に関する設問に答えると、自身の価値観に合ったタイプの判定、食と睡眠のゴールデンアクションを確認できる。

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