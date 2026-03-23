選挙直前、有権者に菓子折りを配った疑いで岐阜県本巣市の市議会議員が書類送検されました。私たちは摘発まで密着しましたが、議員からは最後まで反省の言葉はありませんでした。

【写真を見る】“有権者にゼリーの詰め合わせ”配った疑い 書類送検された77歳市議は留置所生活に備えて着替えまで準備していた…岐阜・本巣市議“警察から呼び出し”の瞬間

「刑事さんから取り調べを受けました。容疑は『選挙違反』です」。去年12月、自分の広報紙で警察から事情聴取を受けたと伝えていたのは、岐阜県本巣市の市議会議員で当選6回のベテラン、鍔本規之議員77歳。先週、公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。

（岐阜・本巣市 鍔本規之市議 去年12月）

「地域の人たちに手土産を持っていったことが選挙違反になる」



去年9月の市議会議員選挙の告示前、近所の有権者にゼリーの詰め合わせを配った疑いです。

「選挙違反しなければいけないほど人気がないわけではない」

（鍔本市議 去年12月）

「自分の中では当たり前のことをした。選挙違反という感覚は一つもない。選挙違反しなければいけないほど私は人気がないわけではない。選挙運動しなくても当選します」



選挙違反の意識は全くないと話していた鍔本市議。

一方、過去に“モノ”を受け取ったことがあるという地元の有権者は。



（有権者）

「お菓子とか海苔とかお茶漬けとか、くず餅をいただいたこともある」

「『今度市議選に出ますからよろしくお願いします』と平気で言う」

「年寄りが多いからあ（モノを）もらえるなら行く。選挙になると（町が）元気になる」

鍔本市議は、初当選した22年前からたびたび支援者を通じて、近所に菓子折りなどを配っていたといいますが、取材に応じた有権者は法律上まずいと思い、数年前からは受け取らないようにしたといいます。

警察は鍔本市議の自宅や事務所を家宅捜索

改めて鍔本市議に投票目当てだったのかを聞くと…。



（鍔本市議）

Q.選挙（投票）依頼をしたことは？

「ありません。私はそんなことをする必要もない。近所に“付け届け”をするのは、伝統みたいなもの」



しかし公職選挙法では、いかなる場合でも議員が地元の有権者にモノを贈ることを「寄付行為」として禁じています。

（柳瀬晴貴記者）

「岐阜県警は1月、鍔本市議の自宅や事務所などを家宅捜索しました」



警察は1月、鍔本市議の自宅や事務所など関係先の強制捜査に踏み切りました。キャリア20年以上のベテラン政治家が、違法行為だったことを本当に知らなかったのか。後日自宅で改めて話を聞くと。

（鍔本市議）

Q.こういう事態になってびっくりしている？

「『なぜ』っていう…本心で言うと『なんで』。私はモノを配ること自体が選挙法に触れるとは毛頭思っていない」

大きなバッグの中身は着替え・布団…

鍔本市議が用意していた大きなバッグは、逮捕後の留置所生活に備えるためといいます。



（鍔本市議）

Q.見せてもらっていいですか？

「みんな着替えです。これは」

Q.留置所の中が寒いから？

「そうそう。こっちは布団です。全て準備してある」

Q.もし警察に伝えたいことがあれば

「一言だけですわ。『大概にしとけ。なぜガサ入れ（家宅捜索）までするのか。もし選挙違反じゃないとなったら私の名誉はどうなるんですか？』と言いたい。『次の選挙に落ちたらどうしてくれるんですか？』と」

取材中、1本の電話が。



（鍔本市議）

「ちょっと待って電話だ。警察からの呼び出しかもしれない…」

（県警担当者）

「…1時頃どうですか？」

（鍔本市議）

「了解したよ」

（県警担当者）

「北方警察署で待っておりますので」

Q.今の電話は？

「北方署に出頭しなさいということ」

警察からの突然の呼び出し。



（鍔本市議）

「正直なことを言って、"この程度の事案"でどうして家宅捜索をしなきゃいけないの？そこまでするか？って話」



事情聴取はこれで5回目といいます。

書類送検に市民は

そしてこの2か月後の3月19日。記者にこんなメッセージが。



（柳瀬記者）

「鍔本議員から、『きょう付けで書類送検された』と連絡が入りました」。

3月19日、鍔本市議は近所の有権者28人に菓子折りを配った公職選挙法違反の寄附行為の疑いで書類送検されました。



また、有権者に菓子折りを直接手渡した鍔本市議の支援者6人も、あわせて書類送検されています。

地元議員の立件に、市民からは怒りの声が。



（岐阜・本巣市民）

「鍔本さんのやっている行為はちょっと民主主義に外れている。考えが古いんやろうな」

「昔からやっているということを本人も言っている。みんなやっているんじゃないの？」

「ありえないと思います。やったらどうなるかはわかってるはず、今の時代は」

「議員辞職をするつもりはない」と明言

起訴され有罪が確定すれば失職しますが、その前に議員辞職をするつもりはないと明言した鍔本市議。



しかし、2月の衆議院選挙の前には、カメラの前でこんな話を。



（鍔本市議 ことし1月）

「私がやったことですら選挙違反として調べを受けたから、衆議院の選挙もみんな脇を締めてやった方がいいんじゃないか。もし心にやましい人がいるなら改めた方が良い」

「お年玉」も「入学祝い」も「病気見舞い」も「お歳暮」もすべてＮＧ

（若狭敬一アナウンサー）

取材した柳瀬記者です。鍔本議員は自分がやっていたことは全く悪くないはずと話していましたが、結局立件されました。法律はそんなに複雑なものなんでしょうか。

（柳瀬記者）

法律自体は単純明快。いたってシンプルなんです。公職選挙法199条。「政治家が地元有権者に物品を贈るのは、寄附行為にあたりすべてＮＧ」なんです。



例を見てみましょう。入学祝、お歳暮、病気見舞い、お年玉…全部ダメです。例外中の例外は、結婚式やお葬式で本人が渡す、お祝いやお見舞いの現金だけです。



公職選挙法というのは、議員ならだれもが知っていて当たり前、１丁目１番地の法律なんです。

「付け届けは今後も続けていきたい」

（若狭）

鍔本議員はそれをわかっていなかったということですか？



（柳瀬）

鍔本議員は、当選6回20年以上のベテラン・重鎮です。地元に根ざして活動してきたことは事実ですが、今回改めて聞いてみました。



菓子折りを長年渡していたことについて「長年の慣習で違法だとは全く知らなかった」と答え、そして「さらに人としての道徳を優先して、付け届けは今後も続けていきたい」と堂々と宣言しています。

（若狭）それがだめなんですよね。



（柳瀬）

はい。大きな問題があると言わざるを得ませんが、今後、有罪が確定すれば議員失職となります。被選挙権の停止で一定期間、選挙にも出られなくなります。それでも鍔本議員は裁判で、法律がおかしいとして無罪を主張していくと話しています。