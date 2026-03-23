青山商事は、昨今のオフィスウエアの多様化を受け、オーダースーツブランド「ユニバーサルランゲージメジャーズ」において、働くモチベーションを後押しする、鮮やかな色の生地全8種類を3月18日から展開しているす。

ビジネススーツは、ネイビー・グレー・ブラックといったベーシックな色が仕事着として好まれる傾向にある。しかしながらオフィスウエアの多様化に伴い、一部の消費者からは「既製品にはない鮮やかな色のスーツがほしい」「仕事着にも推し色を取り入れたい」という声があがっている。そこで今回、上質な肌触りと発色の良さを両立した、これまで取り扱いのなかった鮮やかな色の生地を用意。オーダーならではのこだわりの色とデザインを選べるなど、自分だけの特別な「推し事スーツ」を仕立てることができる。



「新色生地」 8色

今回新たに追加した生地は、ピンク・オレンジ・エメラルドグリーン・ライムグリーン・パープル・ブルー・バイオレットグレー・ライトブルーの全8種類。淡い色味や白い糸を織り交ぜ、上品で肌馴染みの良い色に仕上げることで、ビジネスシーンでも取り入れやすくした。さらにこれらの表地に合わせて同系色の裏地も用意しており、表地で鮮やかな色に挑戦できない人でも、裏地でさりげなく推し色を取り入れることもできる。大事な場面での勝負服としてだけでなく、日常的にも推し色を身にまとうことで、働くモチベーションの後押しにつながる企画になっている。

［小売価格］

スーツ：5万5000円〜

ジャケット：4万1800円〜

スカート・パンツ各種：1万9800円〜

（すべて税込）

※単品でのオーダーも可能

※新色生地8種類の場合の価格

［発売日］3月18日（水）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp