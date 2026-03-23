デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開するプロダクトブランド「ミドリ」から、ふわっとした起毛素材の動物シールが付いたレターセット「動物シール付 レターセット」（ペンギン柄／黒猫柄／パンダ柄／ビションフリーゼ柄：計4柄）、「動物シール付 ミニレターセット」（ペンギン柄／黒猫柄／パンダ柄／ビションフリーゼ柄：計4柄）を3月19日に発売した。

同製品は、封かんやワンポイントとして楽しめる、手触りの良い起毛素材を使用した動物シール付きのレターセット。生産出荷完了となっていた柄の中から、人気の高かった「ペンギン柄」「黒猫柄」「パンダ柄」をリニューアル発売する。さらに今回、ふわふわとした愛らしい姿が人気の犬種「ビションフリーゼ柄」が新柄として登場する。

［小売価格］

動物シール付 レターセット：各462円

動物シール付 ミニレターセット：各418円

（すべて税込）

［発売日］3月19日（木）

デザインフィル＝https://www.designphil.co.jp