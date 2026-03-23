カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、和漢素材31種のエキスをブレンドしたロングセラーブランド「健康のど飴」シリーズから、「健康のど飴塩梅」を3月24日に発売する。

1981年の発売以来、多くの人々に支持されているロングセラーブランド「健康のど飴」シリーズは、和漢ハーブを中心とした31種のいたわり素材（和漢素材）を使用し、原材料にもこだわった「日々の暮らしをちょっと心地よくする“いたわり”のど飴」として、多くの人々に支持されている。

暑さが本格化する時期に先駆け、今回「健康のど飴塩梅」を発売する。紀州産梅果汁を使用し、梅塩、梅酢、クエン酸を配合。暑い日々に寄り添う、塩分補給にもぴったりな“いたわりのど飴”。こだわりの31種のいたわり素材はそのままに、「健康のど飴」ならではの効能感と、コク深い梅の風味が豊かに広がる味わいに仕上げている。



「健康のど飴塩梅」

「健康のど飴塩梅」は個包装タイプで、外出時に持ち運んだり、友人や家族と分け合ったりするのにも便利だとか。パッケージは「健康のど飴」らしさはそのままに、夏らしい色合いの情緒的なデザインに仕上げている。

夏場のちょっとした外出時の塩分補給や、さっぱりとした梅の味わいが欲しくなったとき、やさしく寄り添う“夏の健康のど飴”をぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］227円（税込）

［発売日］3月24日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp