明治は、いつもの食事に混ぜるだけで手軽にたんぱく質を補給できる粉末タイプの栄養補助食品「明治メイプロテイン」シリーズから、大容量タイプの「明治メイプロテイン 400g」を3月23日から発売する。

特長は、いつもの食事に混ぜるだけで、たんぱく質を手軽に補給できる粉末タイプとのこと。たんぱく質に加え、カルシウム・鉄・亜鉛を配合し、食事と一緒にとりやすい設計になっている。毎日の食事で継続使用しやすい400gの大容量、家族での使用にもおすすめだとか。

近年、いつもの食事でたんぱく質をはじめとした栄養を意識的に補給したいというニーズが高まる中、特に調理の手間をかけず、食事に取り入れやすい商品への関心が広がっている。「明治メイプロテイン」は、コーヒーや牛乳、味噌汁、ヨーグルトなど、さまざまな食事や飲み物に混ぜやすい粉末タイプで、食生活に無理なく取り入れられる点が特長になっている。

同商品の発売を通じて、いつもの食事にたんぱく質や栄養を取り入れたい人に向け、使いやすく続けやすい選択肢を提供していく考え。



「明治メイプロテイン 6.3g×14包」

「明治メイプロテイン 6.3g×14包」をパッケージリニューアルする。「明治メイプロテイン 400g」とパッケージデザインを統一する。持ち運びに便利な分包タイプになっている。1包（6.3g）でたんぱく質5.0gを配合し、毎日の食事に取り入れやすい設計だという。

［小売価格］

明治メイプロテイン 400g：4298円

明治メイプロテイン 6.3g×14包：1080円

（すべて税込）

［発売日］

明治メイプロテイン 400g：3月23日（月）

明治メイプロテイン 6.3g×14包：3月下旬予定

明治＝https://www.meiji.co.jp