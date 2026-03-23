ロッテは、13年ぶりの新ビスケットブランド「Theシリーズ」から、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」を、3月24日から東日本エリア（静岡を含む）で先行発売する。

「The」シリーズの特徴は、ロッテが独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。2種の贅沢ブレンドバターを多めに抱き込ませて、ふわふわなのにしっとりと焼き上げるしっとり技術。しみ込みやすい特製ソースにして注入することで、ソースが生地にしみ込み一体化するじゅんわり技術。これら2つの技術を掛け合わせることで、“しっとり”を超えて“じゅんわり”と感じさせる、専門店のような濃厚な味わいで贅沢な仕上がりとなった。

「The BUTTER」は、まぁるいフィナンシェにじゅんわりバターソースをしみ込ませた、濃厚なバターの風味があふれ出す贅沢な味わいとのこと。「The CARAMEL」は、キャラメルマドレーヌにじゅんわり生キャラメルソースをしみ込ませた、濃厚なキャラメルの風味があふれ出す贅沢な味わいになっている。どちらも、武蔵野調理師専門学校高度調理製菓科に通う生徒130名にアンケートをとったところパティシエの卵90％以上が満足と回答（ロッテ調べ。武蔵野調理師専門学校高度調理製菓科に通う130名の92％が、とても満足した、または、やや満足したと回答）。「The BUTTER」においては、ITI（International Taste Institute：国際味覚審査機構）（ブリュッセル（ベルギー）に拠点を置き、世界中の食品や飲料品の味を審査、認証する世界有数の独立機関。最も権威あるシェフ・ソムリエ協会のメンバーである味の専門家集団で構成される。審査は、目隠し方式に基づき、客観的な国際官能分析基準に沿って行われる）の「2026年審査会」において、ITI優秀味覚賞を受賞、世界のソムリエ・シェフが認めた味わいになっている。2022年8月に行ったテスト販売では、既存の商品を上回る販売個数を記録。消費者アンケートでも「97.6％の人がおいしい」「91.1％の人がまた購入したい」（同社調べ n＝115 女性購入者）と好評で、「疲れているときに食べたい」「百貨店スイーツのような特別感」といったコメントも寄せられた。テスト販売から3年間のブラッシュアップ期間を経て、よりおいしく専門店クオリティを手軽に楽しめる「Theシリーズ」、毎日頑張る自分へのご褒美に、ぜひ楽しんでほしい考え。



「The BUTTER」

「The BUTTER」は、ロッテ独自のじゅんわり製法で、まぁるいフィナンシェにじゅんわりバターソースをしみ込ませた。贅沢ブレンドバターを使用。2種のバターをブレンドすることで、風味豊かでコク深く、濃厚なバターの風味があふれ出す贅沢な味わいに仕上げた。じゅんわりしみ込んだバターソースが織りなすしっとり食感が、そのおいしさを一層引き立てる。



「The CARAMEL」

「The CARAMEL」は、ロッテ独自のじゅんわり製法で、キャラメルマドレーヌにじゅんわり生キャラメルソースをしみ込ませた。北海道産生クリームと生キャラメルソースを使用し、濃厚なキャラメルの風味があふれ出す贅沢な味わいに仕上げた。とろける生キャラメルソースがじゅんわりしみ込んだしっとり食感が、そのおいしさを一層引き立てる。

［小売価格］各302円前後（税込）

［発売日］3月24日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp