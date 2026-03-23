少年時代のポエムが出てきて恥ずかし懐かし！ 猫が見つけたじいちゃんのタイムカプセル／ねことじいちゃん6(26)

少年時代のポエムが出てきて恥ずかし懐かし！ 猫が見つけたじいちゃんのタイムカプセル／ねことじいちゃん6(26)