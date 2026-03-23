子どもに暴言を吐きお金をせびる母。働かず女遊びばかりの父。救いようのない毒親の姿を通して、親と子、そして結婚について教えてくれること【書評】

子どもに暴言を吐きお金をせびる母。働かず女遊びばかりの父。救いようのない毒親の姿を通して、親と子、そして結婚について教えてくれること【書評】