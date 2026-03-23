「떡밥（トッパプ）」の意味は？ついつい“釣られて”しまう…【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「떡밥（トッパプ）」の意味知ってる？
「떡밥（トッパプ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、もとは魚釣りのときに使うもの！
いったい、「떡밥（トッパプ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ファンが喜ぶあらゆる種類のコンテンツや情報、ヒント」でした！
「떡밥（トッパプ）」とは「撒き餌」という意味の韓国語です。これが転じて、新しい写真や情報に喜ぶファンの様子を、餌を撒かれた魚に例えています。
たとえば、アイドル本人や所属事務所から提供される、写真や映像、ティーザー、スケジュールも、「떡밥（トッパプ）」に含まれますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『韓ドラLIFE』
ライター Ray WEB編集部