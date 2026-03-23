＜イジメ認定された＞苦手な子と距離を取るのはダメ？みんな仲よくの呪縛に苦しめられる小4女子
「この人、苦手」と感じる相手がいた場合、どうしますか？ 誘われてもさり気なく断るなどして、静かに距離を取るのではないでしょうか。
わがままな幼なじみと距離を取ったら、「イジメ」と言われた
学年に1クラスしかない小学校で、お友達とトラブルが起きている。ママスタコミュニティにそんな相談がありました。
『4年生女子。同じクラスのAちゃんとは出身園も、帰る方向も同じです。幼い頃は親子でよく一緒に遊んでいましたが、じつは娘はAちゃんが苦手。距離を置こうとしたところ、Aちゃんママから「それはイジメだ」と。相手が望めばこちらは嫌でも、仲よくしなくてはいけないのでしょうか？』
似たような状況は小学生だけでなく中高生、大人同士にもあり得ます。ただ、分別のつく年齢になれば「避けられているかも」と、相手も深追いしなくなるもの。「それでも仲よくして」と迫るのは、子ども特有かもしれません。
娘の気持ちは無視なの？担任にも「イジメだ」と責められた
『先回りして先生に相談しておいたら？ 断るのには理由があることを知っておいてもらおう』
集まったコメントには、担任の先生への相談をすすめるものもありました。しかし、じつは投稿者さんより先に、Aちゃんママが「うちの娘がイジメられている」と学校に相談。担任の先生から、投稿者さんに電話があったそうです。
『娘がAちゃんと距離を置きたいことを伝えましたが、「相手が仲よくしたいと思っているのだから、仲よくする努力を。それでも拒否するのはイジメと言われても仕方がない」と』
娘さんは遊びを断る際の理由を「すぐ嫌なことを言うし、すぐ機嫌が悪くなるから」と、Aちゃん本人に伝えたこともあるそうです。親同士も何度も話しているものの、Aちゃんママは「うちの娘も悪いけど、ちゃんと謝っている。性格なんだから、仕方ないよね」。
そしてついに担任の先生まで、「ケンカになっても謝っているし、Aちゃんは仲よくすることを望んでいる。娘さんは柔軟な対応をするよう、家庭でも話し合ってください」。投稿者さんがいくら「娘の気持ちも考えてほしい」と頼んでも、「相手が歩み寄ってきているのに、拒否するのはおかしい」の一点張りとか。
『担任は揉め事を起こしたくないだけ。合わない相手がいるのは当たり前なのに』
先生の言い分に憤慨したママたちから、同情の声が集まりました。「仲よくする努力は双方でしょ。担任の言い方だと、一方的に責められている印象」といったコメントも。
『嫌いな相手から告白されても、つきあえってこと？ でなきゃイジメになるよね』
大人だって、苦手な相手とは距離を取ることがあります。しつこくつきまとう相手がいれば、警察に相談することもできます。「みんな仲よく」という建前のある小学生は、それが許されないのでしょうか。
『相手が不快に感じたら、イジメになるからね……』
不快に感じたAちゃんが訴えた、「イジメられている」という主張。しかし、投稿者の娘さんはこれまでずっと不快を感じていたわけで、同じ理屈でいえば「Aちゃんにイジメられている」と主張してもよかったわけです。ガマンしてきた側が責められて、先に訴えた側が勝ちになる。そんなおかしなことがあるでしょうか。
真の被害者はこちらなのに。苦手な子と、うまくやるには？
『学年主任や教頭に相談したら？ 娘さんからの話だけだと実態がはっきりしないから、普段遊んでいる他の友達のママたちに様子を聞いてみたり』
担任の先生が頼れないなら、その上です。娘さん側だけからの話にならないよう、周囲からの客観的な情報を集めておくのも有効そう。感情とは切り離したところで、Aちゃんから被っている具体的な困り事を伝えるのもよさそうです。相談の際はできればパパも同伴で、事の深刻さをアピールしましょう。
『イジメかどうか、実際はわからない。「他の子と約束しちゃったから」と上手に断りつつ、実質は仲間外れをするような子たちを何人も見てきた』
こんな意見もありました。内実は違っても、距離を置くという行為とイジメは方向的には同じです。「誰かを巻き込んで一緒に距離を置いているのか、娘さんだけなのか。どちらかによってイジメかどうかの判断材料になると思う」という声もありました。なるほど、一理あります。ただ、投稿文から想像すると、娘さんが先導せずとも、Aちゃんと仲よくしたいお友達は少ないかもしれません。「だからこそ娘さんに執着しているのかな」という推測もありました。
『担任が言う「柔軟な対応」は、校内での支障ない対応という意味と考えればいいのでは。無視したり、グループ活動で外したりしないってこと。一緒に帰る、遊ぶはまた別の話だから「そこは分けて考えます」と担任に話してみたら？』
たしかにそうですね。先生としては、とにかく校内で問題さえ起きなければいいのでしょうから。
『うちの子は苦手な子がいても普通に話すし、帰るタイミングが合えば一緒に帰る。あからさまに避けるようなことはしない。それはイジメになるから』
参考になりそうなコメントも届きました。同じ小学4年生のお子さんの話です。一緒に遊びたくないときは「その日はママがダメと言っている」と親を理由に断り、不自然にならない程度にたまに遊んでいるそう。代わりに家ではその子の愚痴を思い切り言ってOKにしているとか。
学年1クラスということで離れられないのなら、Aちゃんとはどうにか折り合いをつけていくしかありません。まずは学校に相談したうえで、校内ではできるだけ普通に対応する努力をすることを伝える。休み時間に遊んだりはするけれど、ふたりきりは避ける。一緒に帰ろうと誘われたら「他の子と約束したから」で断ってもいいけれど、ときにはOKする。校外での遊びはママを理由に断る。たまには「嫌なことを言ったり不機嫌になったりしないこと」と、条件付きでOKする。破られたらすぐに帰りましょう。
Aちゃんにはっきり意見できるしっかり者の娘さんなら、これでどうにか乗り切れないでしょうか。ストレスが溜まりそうな娘さんに寄り添いながら、状況の推移を見守ってあげてほしいです。