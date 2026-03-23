外食が難しい高齢者にラーメンを...「麺屋燕」が特別養護老人ホームで自慢の一杯を提供=静岡・島田市
創業の地への恩返し 看板メニュー「元祖和風ラーメン」を提供
島田市で創業したラーメンの名店が地元の特別養護老人ホームで自慢の一杯をふるまいました。
【写真を見る】地元の特別養護老人ホームで振舞われたラーメン
外食が難しくなった高齢者施設で多くの人が笑顔になりました。
島田市阪本の特別養護老人ホームでラーメンを提供したのは、市内に本店を構える「麺屋燕」の運営会社です。
ふるまわれた一杯は、丸鶏ベースのスープに魚介のだしを合わせた「元祖和風ラーメン」。
施設の利用者とスタッフ約100人が、その味を楽しみました。「うまいよ」施設利用者に広がる笑顔
＜利用者の男性＞Q. ラーメンのお味はいかが 「うまいよ。ふふふ」 ＜利用者の女性＞ Q. スープは 「いいねぇ」
＜特別養護老人ホーム ほたるの丘 宮崎美希さん＞「いま高齢者施設では、コロナの影響や入居者のお体の状態から、外食が大変難しくなっています。直接お越しいただいて、皆さんがおいしそうにラーメンを食べる姿を見させてもらい、本当に有難く思っています」 「地域貢献」の新たな一歩 活動を継続へ
麺屋燕は創業から20年が経過し、現在、県内で7店舗を展開しています。創業地への感謝の気持ちを込め、地元の高齢者にラーメンを振る舞う地域貢献活動を今回初めて行いました。
＜TUBAMEカンパニー 原田徹也代表＞「会社を少しずつ広げることができて、メンバーも増えたので、もともと支えてくれていたお客さんがいる場所に、ラーメンを提供したいと始まった」
ラーメンを食べた施設利用者は笑みを浮かべ、中にはおかわりをする人もいました。
＜原田代表＞「最高ですね。少しは感謝の気持ちをお伝えできたかなと」
原田代表は地元の高齢者施設にラーメンを届ける活動を続けるということです。