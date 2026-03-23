創業の地への恩返し 看板メニュー「元祖和風ラーメン」を提供

島田市で創業したラーメンの名店が地元の特別養護老人ホームで自慢の一杯をふるまいました。

【写真を見る】地元の特別養護老人ホームで振舞われたラーメン

外食が難しくなった高齢者施設で多くの人が笑顔になりました。

島田市阪本の特別養護老人ホームでラーメンを提供したのは、市内に本店を構える「麺屋燕」の運営会社です。

ふるまわれた一杯は、丸鶏ベースのスープに魚介のだしを合わせた「元祖和風ラーメン」。

施設の利用者とスタッフ約100人が、その味を楽しみました。

「うまいよ」施設利用者に広がる笑顔

＜利用者の男性＞

Q. ラーメンのお味はいかが

「うまいよ。ふふふ」

＜利用者の女性＞

Q. スープは

「いいねぇ」

＜特別養護老人ホーム ほたるの丘 宮崎美希さん＞

「いま高齢者施設では、コロナの影響や入居者のお体の状態から、外食が大変難しくなっています。直接お越しいただいて、皆さんがおいしそうにラーメンを食べる姿を見させてもらい、本当に有難く思っています」

「地域貢献」の新たな一歩 活動を継続へ

麺屋燕は創業から20年が経過し、現在、県内で7店舗を展開しています。創業地への感謝の気持ちを込め、地元の高齢者にラーメンを振る舞う地域貢献活動を今回初めて行いました。

＜TUBAMEカンパニー 原田徹也代表＞

「会社を少しずつ広げることができて、メンバーも増えたので、もともと支えてくれていたお客さんがいる場所に、ラーメンを提供したいと始まった」

ラーメンを食べた施設利用者は笑みを浮かべ、中にはおかわりをする人もいました。

＜原田代表＞

「最高ですね。少しは感謝の気持ちをお伝えできたかなと」

原田代表は地元の高齢者施設にラーメンを届ける活動を続けるということです。