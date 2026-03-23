JR藤枝駅から車で30分 内覧会で公開された「陶芸体験」

静岡県藤枝市の中山間地域に陶芸や温泉などが楽しめる道の駅「ゆとりえせとや」が4月にオープンします。

【写真を見る】4月にオープンする陶芸や温泉などが楽しめる道の駅「ゆとりえせとや」

自然の中でアートに触れる「体験型」の施設で地域の活性化を目指します。

JR藤枝駅から車で30分ほど、自然豊かな瀬戸谷地区に誕生するのは、新たな道の駅「ゆとりえせとや」です。4月1日のオープンを前に、3月23日に内覧会が開かれました。

＜坪内明美記者＞

「こちらの施設では陶芸体験ができ、自分だけの作品を作ることができます」

ひも状にした土を積み上げる「手びねり」での陶芸体験。

藤枝市は、陶芸などのアートによって中山間地の活性化を図る「ふじえだ陶芸村構想」を進めており、この道の駅を拠点に人を呼び込む狙いです。

地元産レモンやイチゴのスイーツ 農産物直売所も併設

＜道の駅ゆとりえせとや 小田稔彦駅長＞

「地元の農家の皆さんが旬の野菜を作っていただいて、新鮮なものがたくさん並んでいます」

農産物直売所では、近くの農家が収穫した旬の新鮮な野菜が並びます。

＜カフェのプロデューサー 西谷文紀さん＞

「季節のデザートプレートです」

カフェコーナーでは、瀬戸谷産のレモンやいちじく、イチゴなどをふんだんに使ったデザートプレートを楽しむことができます。

＜西谷さん＞

「瀬戸谷地区のデザート、果物や野菜をふんだんに使ったワンプレートに仕上げています」

露天風呂から自然を一望「瀬戸谷温泉ゆらく」も

道の駅の中央には温泉施設「瀬戸谷温泉ゆらく」もあります。露天風呂から自然を一望でき、季節の景色を眺めながらゆったりとした時間を過ごせます。

＜藤枝市中山間地域活性化推進課の担当者＞

「アートを活用して中山間地域の活性化につなげようという藤枝陶芸村構想の推進拠点となるものづくり、温泉、そして地域の食を楽しんでいただきたい」

アートに触れ温泉に癒やされる新しい形の「道の駅」。「ゆとりえせとや」では3月29日にプレオープンのイベントを開催します。