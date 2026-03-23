教師の性暴力について調査を進めていた名古屋市の調査委員会が結果を報告し、未成年の卒業生を自宅に住ませていた男性非常勤教諭が懲戒処分になりました。

【写真を見る】未成年の卒業生を自宅に住まわせる 男性非常勤教諭を懲戒処分 名古屋市が教師の性暴力調査 不適切な行為は14件

調査委員会は去年、名古屋市の教員が児童の盗撮画像をSNSで共有した事件を受け設置されたもので23日、教職員による児童生徒への性暴力に関する調査結果を報告しました。性暴力に該当する行為はなかったものの不適切な行為は14件あったということです。

30代男性教諭が保護者同意のもと未成年の卒業生を自宅に住まわせ懲戒処分

このうち市立学校の30代の男性の非常勤教諭が、未成年の卒業生を保護者の同意を得たうえで数か月間自宅に住ませていた事案について名古屋市は停職1か月の懲戒処分としました。市の聞き取りに対して非常勤教諭は「生徒の置かれている家庭の状況が自分が思う正しくない状況だった。なんとかしなければならないと思ってやった」と話しているということです。