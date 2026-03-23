お笑いタレントの山田花子（51）が21日、YouTubeチャンネルを更新。夫とケーキ作りをする様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】山田花子が夫に作った手料理や2ショット（複数カット）

2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、兄弟に好評な「カレー肉じゃが」や、毎朝夫に作っているサラダなど、家庭的な手料理も紹介してきた。

夫婦で誕生日のケーキ作り

21日はYouTubeチャンネルを更新し、「夫婦で揉めながら誕生日ケーキ作り！パパからの誕生日プレゼントに家族が困惑…花子のヘトヘト誕生日…」という動画を投稿。動画では、福島が「ママの誕生日にあたりまして、今年もママに感謝の思いを込めて美味しいお料理をプレゼントしたいと思います」と述べ、山田も「サプライズ本人が一緒に作るって珍しいよね」とコメント。山田がサポートしながら、夫婦でケーキ作りに挑戦した様子を披露した。

この動画には「パパと2人でケーキ作ってるところが見ててほっこりしました」「ご主人の愛情たっぷりですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）