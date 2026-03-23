歌手の工藤静香（55）が21日、Instagramを更新。「ちょっと形は悪いけど 笑」とコメントしたスイーツ作りの様子を公開し、注目を集めている。

【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅や手料理（複数カット）

これまでも「すんごい豪邸」「お庭が公園のようで自然豊かでステキです」などのコメントが寄せられた、カラフルな落ち葉が印象的な広々とした自宅の庭で、愛犬たちが遊びまわる動画や、「少し焦がしました〜」とおちゃめにコメントしたケーキなど、プライベートの様子をInstagramで発信してきた工藤。

「ちょっと形は悪いけど」手作りスイーツ披露

21日の投稿では、「タンパク質ケーキ！ちょっと形は悪いけど 笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」とつづり、バナナやプロテインの粉末、米粉、ヨーグルトなどを使った手作りスイーツを披露。

この投稿には、「めちゃくちゃ美味しそう」「お店出してくれー」「レシピ本お願いします」「しーちゃんの手が優しくて好きです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）