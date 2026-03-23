農林水産省は２３日、２０２５年産の主食用米の需要見通しを下方修正し、６９１万〜７０４万トンになるとの見通しをまとめた。

昨年１０月時点で６９７万〜７１１万トンと見込んでいたが、最大７万トンの引き下げとなる。一方、２５年産は前年に比べて収穫量が大幅に伸び、民間在庫量も適正水準を上回ると見込んでおり、コメの価格が大幅に下がる可能性がある。

需要見通しは、昨年７月から今年１月の卸売業者など精米事業者の精米実績を集計した結果、過去３年の平均値より約１０万トン減少しており、１人あたりの消費量（精米ベース）を従来より低く推計し直した。

一方、２５年産米の収穫量は７４７万トンで、前年（６７９万トン）から大幅に増えた。

需給見通しを踏まえ、今年６月末時点の民間在庫量は当初の２１５万〜２２９万トンから、２２１万〜２３４万トンとした。適正水準とされる１８０万〜２００万トンを上回る。更に、今年１月末時点の２６年産米の作付け意向を踏まえると、来年６月末時点の民間在庫量は２２９万〜２７１万トンに膨らむ見通しだ。農水省の担当者はこの日開かれた審議会の部会で「生産者が計画を作るにあたって丁寧に情報提供していきたい」と述べた。