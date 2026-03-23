蒼井翔太、約2年ぶりのライブツアー開催決定！「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」7月よりスタート！

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昨年公開の大ヒットアニメ映画「劇場版 うたの プリンスさまっ TABOO NIGHT XXXX」では美風 藍 役を務め、4月からは舞台『源-minamoto- 銀灰の時旅人』で巴御前 役を担当するなど、声優・俳優・舞台など様々なフィールドで活躍している蒼井翔太。

23日実施のYouTube Live生配信にて、約2年振りとなるライブツアー「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」の開催をファンに向けて発表した。

本ツアーは、7月26日(日)大阪・NHK大阪ホール、8月9日(日)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール、8月11日(火・祝)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールの3公演が予定されており、蒼井自身がアーティストとしての「新章」の幕開けとなるライブと位置付けられており、これまでの活動を経て、新たなステージへと踏み出す節目の公演と語る意欲的なものになる。

ファンクラブ向けのチケット先行がスタートしているため、ファンはこの機会を逃さないようにしよう。

そして3月18日にはデジタルシングル「あいことば」を配信リリース。本作は、大切な人と過ごしたかけがえのない日々や思い出を胸に、新たな道へと進んでいく様子を描いた楽曲である。蒼井翔太の透明感溢れる温かな歌声と共に、桜が舞う出会いと別れの季節に寄り添う春にぴったりの一曲に仕上がっている。YouTubeではリリックビデオが公開され、各配信サイトではキャンペーンも展開中。ぜひ楽曲を聞いて蒼井翔太が歌い楽曲の世界観を思う存分楽しんでほしい。

●ライブ情報

「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」

2026年7月26日(日)

大阪・NHK大阪ホール

16:30開場／17:30開演

2026年8月9日(日)

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

17:00開場／18:00開演

2026年8月11日(火・祝)

埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

17:00開場／18:00開演

チケット代金

11,000円(全席指定・税込)

チケット情報

オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」にてチケット先行実施！

https://x.gd/C2Kou

・抽選申込期間：3月22日(日)21:00〜4月14日(火) 23:59

・当選通知日：4月21日(火)15:00 当落発表

・入金期間：4月21日(水)15:00〜4月26日(日) 23:59

●リリース情報

蒼井翔太 デジタルシングル

「あいことば」

作詞：YU-G 作曲・編曲：h-wonder

配信中

楽曲配信はこちら

https://shouta-aoi.lnk.to/aikotoba

＜蒼井翔太プロフィール＞

声優、歌手、舞台など様々な分野で活躍中。

2011年に声優デビュー。

「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズの美風 藍役で注目を集め、男性から女性まで演じ分ける唯一無二の声色で多くのアニメ・ゲーム作品に出演。

アーティストとしては、デビューミニアルバム「ブルーバード」で2013年にデビュー。高い歌唱力とハイトーンボイスで幅広いジャンルの楽曲を歌いこなすライブパフォーマンスにも定評があり、2016年に自身初となる日本武道館公演を開催。2017年には自身最大規模となる代々木第一体育館公演(10,000人動員)を含む東阪ツアー、2019年には5会場をめぐる全7公演のライブツアー「蒼井翔太 LIVE 2019 WONDER lab. I」で計22,000人を動員。コロナ禍の2021年3月には日本武道館でピアニストと2人だけの生配信ライブ「うたいびと」を開催し成功を収めた。TVアニメ「ポプテピピック」では蒼井翔太役として実写出演し大きな話題を集め、2025年4月にはミュージカル「ドリームハイ」にメインキャストとして出演するなど俳優としても活躍の場を広げ続けている蒼井翔太。2026年1月には、自身初のオーケストラコンサートを成功させるなど、アーティストとして新たな挑戦を続けている。

枠に囚われない自由なスタイルと圧倒的な存在感で幅広い領域において精力的に活動を行っている。

蒼井翔太オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」入会受付中☆

関連リンク

蒼井翔太オフィシャルサイト

https://www.shouta-aoi.jp/