いちき串木野市沖で構想が浮上している洋上風力発電について、計画に反対する市民グループが23日、鹿児島県に対し要請書を渡しました。

国は再生可能エネルギーの普及に向けて洋上風力発電の整備を進めています。国内では今月、福岡県北九州市の沖合で稼働するなど、4か所で商業運転していて、事業化する場合は、沿岸自治体などの意見を都道府県が取りまとめ、国に「情報提供」することが必要です。

県は去年4月、いちき串木野市沖のおよそ5キロまでの海域について国に情報提供をしましたが、国は去年10月「関係者への十分な説明が行われていない」として「準備区域」として整理しました。

計画に反対する市民グループは「情報提供」を行わないよう要請

計画に反対する市民グループは23日、「地元自治体の意向確認や地域住民の合意形成が不十分」などとして、県に対し、国へのさらなる「情報提供」を行わないよう求めました。

（市民の命と暮らしを考える会 堀浩一郎 代表世話人）「一部の人が集められて説明を受けて、納得はしてないけど仕方ないという筋書き通りに動いている。残念」

県は「沿岸自治体などの意見もふまえ、国への情報提供に向けた検討を進めていく」としています。

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