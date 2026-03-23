鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示していた問題で、新たに垂水市が、ふるさと納税の返礼品としていたことを明らかにしました。県内では5つの市で少なくとも寄付の件数は3万900件、寄付額は3億5200万円に上っています。

この問題は、指宿市の水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」などと不正に表示していたものです。

きょう3月23日、新たに垂水市が水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として取り扱っていたことを明らかにしました。

市によりますと、取り扱っていた期間は2023年1月から9月までで、この間の寄付件数は507件あり、受け入れ額は調査中です。

水迫畜産の牛肉をふるさと納税の返礼品としていた自治体は、指宿市、南九州市、鹿児島市、姶良市、鹿屋市、枕崎市に続き7か所目で、これまでに分かっている5つの市だけで寄付の件数は3万900件、寄付額は3億5200万円となり、今後、増える可能性もあります。

農水省が水迫畜産に対し、表示の是正などを指示して2週間ほどが経ちましたが、水迫畜産はきょう23日、「社長が不在」として取材には応じませんでした。

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