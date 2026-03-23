3人制バスケットボール、3X3UNITEDのプレーオフがアミュ広場で行われました。鹿児島からは、EXPLORERS KAGOSHIMAが出場しました。

3X3UNITEDは3人制バスケのプロリーグです。

（記者）「プレーオフが今年は鹿児島でおこなわれました。会場は午前中から多くの観客でにぎわっています」

今季の上位チームなどによる優勝決定戦＝プレーオフが行われました。

リーグに参戦しているEXPLORERS KAGOSHIMAは、開催地枠で出場しました。

通常のバスケコートの片側のみを使い、10分間、21点先取で争います。

一進一退の展開となった序盤。エクスプローラーズは素早いパスワークを見せます。

その後、身長差で上回る相手に得点を重ねられ、12対19と差を広げられますが…。

2Pシュートで2点差まで迫ります。

しかし、あと一歩届かず、初戦敗退となりました。

（高卒1年目 小野弘翔選手）「去年は高校生の部で出たが、プロチームとして鹿児島のホームでできて、大きな歓声だったし、すごくいい経験だった。とてもいい刺激になった」

（入間川大樹キャプテン）「すごく悔しい結果。若手の選手も増えてきて、この経験を次に生かせれば、さらにチームはよくなる」

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