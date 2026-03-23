バレーボール・Vリーグのフラーゴラッド鹿児島は、プレーオフ進出をかけて、奈良ドリーマーズとアウェーで対戦しました。

レギュラーシーズン最終節。東西2位までのプレーオフ進出をつかむには、2試合ともに、セットカウント3対0、もしくは3対1での勝利が必要です。対戦相手の奈良は今季2試合を戦い、いずれもフルセットまでもちこまれた強敵です。

20日の初戦は、フラーゴラッドがストレートで勝利。プレーオフ進出へ王手をかけました。

そして迎えた、今シーズンの最終戦。

（記者）「プレーオフ進出まであとひとつ、鹿児島からも多くのファンが駆けつけました」

第1セット、前日の勢いそのままに序盤から大幅リード。

しかし、第2セットは奈良の猛攻に苦しみ、このセットを落とします。

プレーオフ進出へ、もうひとセットも落とすことができません。

心配そうに見つめるのは、迫田選手の父・等さんです。

（迫田選手の父・等さん）「一言も声をかけていない、余計なことをいうとリズムが崩れるから」

あとがない第3セット。その迫田がチームを牽引します。

流れをつかんだフラーゴラッド、先に20点台に到達しますが・・・プレッシャーで動きが固くなり、まさかの連続失点。先に奈良がマッチポイントに到達します。

わずかにタイミングが合わず・・・最後の1点を奪われたフラーゴラッド。第3セットを落としました。

それでも第4セット、選手たちは必死に戦います。

（坂元健人選手）「最後は勝って終わることが次のフラゴラにつながると思ったので、雰囲気を上げて頑張っていた」

しかし・・・Vリーグ連覇をかけたプレーオフ進出への道、あと一歩、届きませんでした。

（ファン）「最後まで一生懸命頑張るところをみて、すごいと思った」

（ファン）「ワクワクさせてくれて、すごく幸せなシーズンでした」

（藤田高教監督）「勝つことでファンの方々に恩返しができれば良かったが、最後までコートで戦い抜いてくれた選手たちを監督として誇らしく思う」

（長友優磨キャプテン）「悔しいのひとことです。（ファンには）一緒に戦ってくれて感謝の気持ちでいっぱい。（SVリーグに上がれば）来季からもっと厳しい世界にフラーゴラッド鹿児島は挑戦するので、引き続き、応援をよろしくお願いします」

・