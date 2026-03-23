俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）が２９日に最終回を迎える（２０分放送拡大）。２２日の第９話では放送されなかった最終回の予告映像が公式ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅで公開され、その内容に驚きが広がっている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

第９話の最後、合六一派に捕まってしまう早瀬（鈴木）と夏海（戸田恵梨香）。早瀬は冬橋（永瀬廉）に銃口を向けられて絶体絶命に。それでも「こんなことしてマチが喜ぶと思うか？」と必死の形相で呼びかけ、冬橋は早瀬を逃がすことを決意。しかし合六の部下・菊池（塚地武雅）らが部屋に突入し、２発の銃声が響いて幕を閉じた。

放送後、ＳＮＳなどでは「いよいよ来週最終回！！」「再起動 愛のために、絶対に守る 極限の家族愛を貫く早瀬家の結末は…！」として予告が公開された。

その映像の最後、冬橋が合六の部屋とみられる場所で何かつぶやくが、音声が消されていて聞こえない。しかもエプロンをしているように見える。合六は組織の幹部が集まった際、エプロンをして料理を振る舞ってきた。主演の鈴木も自身のＸで「ミスター冬橋は、なかなか驚きの最後を迎えます」と最終回のヒントを出しており、冬橋の挙動にネットが注目。

「冬橋そのエプロンまさか……！！」「冬橋は最後なんて言ってるの？」「最後冬橋なんて言ってる！？！？あとエプロン付けてる！？料理作る側にいる！？」「待って最後のエプロン！！」「最後、冬橋が料理してんの！？」「冬橋さん！？まさかあなた」「立場逆転するのか？」「来週あのキッチンで何か作るの？？え、豚汁とナポリタン？？」「予告カットの最後がエプロン姿の冬橋…最後に合六に振る舞うのかもしれないし、裏社会をまとめ始めるのかもしれない…？」と気になる声が続出している。