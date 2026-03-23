新潟海上保安部は23日、新潟東港で原油の積み込みを行っていたタンカーの配管から油が海上へ流出したと発表しました。



油が流出したのは新潟東港の西1号桟橋付近です。



海上保安部によると23日午後3時半前、タンカーの「海悠丸」から第九管区海上保安本部に油が流出したという連絡がありました。



「海悠丸」は新潟東港の西1号桟橋付近で原油の積み込みを行っていたところ、ベントポストと呼ばれるタンカーの甲板上に配置された配管から油が噴霧状に出てきて、海上へ流出したということです。





流出した油は約160ミリリットルでコップ一杯程度ということですが、幅12メートル、長さ110メートル程度にわたって流出が確認されたということです。巡視艇「ゆきつばき」などが出動し対応にあたりました。当時、「海悠丸」は港から船に原油の積み込みを行っていて、積み込み時に設置していたオイルフェンス外の海上に流出した油については消滅しましたが、オイルフェンス内の海上に流出した油は封じ込められていて、さらなる流出は確認されていないということです。タンカーの「海悠丸」は日本国籍で全長約100メートル、総トン数3490トンということです。海上保安部は今回の油の流出によってただちに周辺への影響が出るとは考えにくいとみていますが流出の原因については調査中ということです。