約3000人が新たな門出を迎えました。



3月23日、新潟大学の卒業式が行われ学生たちはそれぞれの道へ気持ちを新たにしました。



華やかな袴と晴れやかな笑顔が門出の日を彩ります。



＜新潟大学の卒業生＞

「別れが寂しいって思える友達に出会えたのが幸せだなって思います」



23日、朱鷺メッセで開かれたのは新潟大学の卒業式です。



2022年に入学した今年度の大学4年生。入学時には新型コロナウイルスの影響でリモート授業も経験しましたが、翌年からは通常の学生生活を送ることができました。





【卒業生】「若者をターゲットとした甘い日本酒を作ったんですけど妙高の酒蔵さんと協力して日本酒を作るプロジェクトを立ち上げました」「新潟酒の陣去年のものなんですけど200本を先行販売させていただいて全て売り切ることができました」【卒業生】「昔からサッカー好きでその延長でフットサルのサークルに入らせてもらって」「最初は選手として入ったんですけど途中からはマネージャーに転身して全国大会とかも行ったのでそれに付いて行って一緒に楽しみました」卒業を迎えたのは学部と大学院などあわせて2943人。染矢俊幸学長が「自らの専門を活かしそれぞれの場所で知を活かしてください」と言葉を送ると、卒業生代表の松島咲月さんが「素晴らしい環境で学びを得られたことを誇りに思い、平和でより良い社会の実現に貢献してまいります」と答えました。【卒業生】「テレビ局で働きます」「イベントの企画だったり番組編成だったりに携わりたい と思ってます」【卒業生】「新潟の交通インフラということ で住みやすい町を作りたい」「町の人たちのニーズに合わせた路線の管理・運営ができたらなと思ってます」【卒業生】「放射線技師として病院で働くことになるのでずっと小さいころからの夢だったので患者さんに寄り添いながらいい医療人になれるように頑張りたい」笑顔で晴れの日を迎えた卒業生たち。かけがえのない思い出を胸にそれぞれの道へ歩き出しました。