「第22回全日本長ぐつアイスホッケー選手権大会」で、秋田県連盟チームが女子の部で初めての優勝、混成の部では準優勝に輝きました。



秋田県勢としては女子単独チームでの出場は史上初で、初出場での初優勝です。



関係者は「秋田の歴史的な好成績」と喜びを語りました。



秋田県ながぐつホッケー連盟によりますと、「第22回全日本長ぐつアイスホッケー選手権大会」は、1月31日と2月1日の2日間、北海道釧路市の釧路町運動公園アイスホッケー場で行われました。





【女子の部：初結成チームが起こした「逆転のドラマ」】

大会には全国から、女子の部には8チーム、混成の部、男子の部にはそれぞれ16チームが出場しました。「長ぐつアイスホッケー（ナガホ）」は、スケート靴ではなく「長靴」を履いて氷上で行うアイスホッケーです。秋田県内でも10チームでのリーグ戦が行われるなど、冬のニュースポーツとして親しまれています。ABSあきたアプリに、大会のリポートと試合の様子が投稿されました。

女子の部で優勝したのは、秋田県連盟チーム「OY2（オーワイツー）」です。

「OY2」は、普段は男性に混ざってプレーし、鍛え上げられたメンバーで試合に挑みました。

予選を無失点の1位で通過し、迎えた決勝戦の相手は昨年の優勝チーム「なんくるないさー」。

試合はシーソーゲームとなり、一時は1-2とリードを許す苦しい展開となりましたが、直後に2-2へ追いつきます。

そして試合終了間際、大会の女子得点王にも輝いた佐藤朋恵選手（ソチ五輪アイスホッケー女子日本代表）が決勝ゴールを決め、劇的な逆転勝利で初優勝を飾りました。

【混成の部：秋田の連合チームが強豪を撃破】

混成の部で準優勝したのは、秋田県内の実力者を集めた連合チーム「THK（ティーエイチケー）」です。

攻守にバランスの取れた布陣で出場。

「Older's」や「フランダース」といった全国屈指の強豪チームを次々と撃破し、決勝へ進出しました。

決勝では0-2で惜敗（最後は前がかりになったところへのカウンター）となりましたが、全国の猛者を相手に堂々の準優勝を果たしました。



その他の秋田県連盟チームでは、 混成の部のベスト4に「J.P.Montblanc」、ベスト8に「ゼイカーズ」が入っています。