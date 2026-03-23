ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手が母校の倉敷翠松高校を訪れ、後輩たちと交流しました。

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首から金メダルをさげ登場した木村葵来選手を後輩たちが拍手で出迎えます。

母校の倉敷翠松高校への金メダル獲得の報告です。在校生らによる祝福セレモニーが開かれ、花束と記念品が贈られました。





2023年に卒業した木村選手は、初出場したミラノ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアで、金メダルに輝きました。応援してくれた後輩たちにステージで感謝の言葉を述べると、野球部員からは激励のエールが送られました。

（在校生）

「かっこいい先輩です。私たちの誇りです」

「最後まであきらめず戦っていきたいと自分も思いました」

セレモニーの後、後輩たちは写真を撮ったり、金メダルに触らせてもらったりして、偉業を成し遂げた先輩とふれあっていました。



（メダルに触った生徒）

「めっちゃ重くて世界一のすごさを感じました」



（木村葵来選手）

「金メダルに触れることはなかなかないと思うので、何か大会に出てメダルを自分が手にしてほしいなっていうふうに僕も応援してます」

後輩たちと交流を楽しんだ木村葵来選手です。さらなる活躍に向け気持ちを高めていました。