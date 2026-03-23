Lizzoが、新曲「Don’t Make Me Love U」を3月20日にリリースし、同時にMVを公開した。

（関連：【映像あり】Lizzo、過去の自分と向き合う様子を描いた新曲「Don’t Make Me Love U」MV）

同楽曲は、長年のコラボレーターであるリッキー・リードとチェチェ・アララをプロデューサーに迎えた、壮大でエモーショナルなアンセム感満載のバラード。Lizzoの新たな音楽的フェーズの幕開けを告げる重要な1曲だ。〈Don’t Make Me Love U〉のフレーズが強く印象に残るサビは、過去の自分と向き合い、葛藤しながらも内省と成長を経て進化していく様子を歌っている。

また、MVでは過去の自分と向き合うLizzoを、シュールかつ印象的なビジュアルで描き出しており、リゾ本人とそのオルターエゴ『Lizzy』が織りなす物語は、シネマティックでありながら風刺的な視点も併せ持つ作品だ。

Lizzoは最近、ロサンゼルスおよびニューヨークのブルーノート・ジャズクラブで開催された全12公演が完全ソールドアウトという成功を納めたほか、今月初旬には、7万人以上を動員したヒューストン・ロデオにてパフォーマンスを披露するなど、ライブアーティストとしての存在感も改めて示している。

さらに、初の児童書『Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’』を2026年9月8日に発売する。Simon & Schuster Books for Young Readers社より刊行される本作は、“自分の居場所を見つけたいと願う少女”と“自分の音を見失ったフルート”が出会い、音に満ちた世界を巡る冒険を描いた心温まるストーリーとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）