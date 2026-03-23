なにわ男子、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 ′BON BON VOYAGE′』リリース決定

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なにわ男子が、新作ライブBlu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』を4月29日にリリースすることが決定した。

■熱狂と感動を刻んだ横浜アリーナ公演

4thアルバム『BON BON VOYAGE』を引っさげ、新潟を皮切りに全国9ヵ所を巡った『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』。その熱狂と感動を刻んだ横浜アリーナ公演を映像化。旅と冒険をテーマにした壮大なセットと多彩なパフォーマンスが、観る者をなにわ男子の世界へと誘う。

憧れのサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに多数挑戦した他、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した魅力的な演出で、会場が一体となる圧巻のステージが実現。アルバム収録曲「Over The Horizon!」「ギラギラサマー」、ユニット曲3曲に加え、9thシングル「アシンメトリー/Black Nightmare」など、ヒットシングルも多数披露され、見どころ満載の内容となっている。

躍動感溢れるエネルギッシュな楽曲から、大人の色気を感じさせるパフォーマンスまで、進化を続けるなにわ男子の魅力を余すことなく収録。今の彼らが体感できる必見のライブ映像だ。

初回限定盤の特典映像には、ライブ完成までの軌跡やツアー各地での舞台裏に加え、横浜アリーナ公演にて発表された、なにわ男子初となるドーム公演決定の瞬間を収めた『BON BON VOYAGE Tour Documentary』を収録。さらに、ツアー最終公演で披露された感動のWアンコール「なにわの男子やねん！」も特別に収録される。

また、通常盤の特典映像には、ツアー各地の笑い＆感動MCをまとめた『BON BON VOYAGE MC Collection』に加え、「Circus Night」「Because I just love you」、ユニット曲「TOYSTYLE（大西流星／長尾謙杜）」「アダルティー（西畑大吾／藤原丈一郎／大橋和也）」「Devil or Angel（道枝駿佑／高橋恭平）」のソロアングル映像を収録。

さらに、3月25日19時28分には、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにて、「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像の公開が決定。なにわ男子×ピュアな恋心を100パーセント詰め込んだ王子様ラブソングの最強コンボで届ける、珠玉のキラキラパフォーマンスをぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011