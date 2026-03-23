

3月23日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



カメイ <8037> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/23発表

毎年3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数に応じて500～1万円相当のQUOカードまたはカタログギフトを贈呈する。ただし、初回の26年3月末基準日に限り、保有期間にかかわらず対象とする。



■特別優待 ――――――――――――――



Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <7084> [東証Ｇ] 決算月【3月】 3/23発表

WITHホールディングスの完全子会社化に伴い、特別株主優待を実施。300株以上を26年3月末から9月末までの6ヵ月継続保有する株主を対象に、7500円分のデジタルギフトを既存の株主優待に追加して贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



テンポスホールディングス <2751> [東証Ｓ] 決算月【4月】 3/23発表

26年8月1日から優待券利用店舗を、あさくま各店舗、あさくまファーム（通信販売サイト）、ヤマトサカナ各店舗、サンライズサービス各店舗、マルシェの直営店、マルシェのオンラインストアに限定する。



ダイコク電機 <6430> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/23発表

27年3月末から優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更。また、保有株数の区分を見直し、100株以上300株未満、300株以上とする。新制度では保有株数と保有期間に応じて1000～6000円相当のデジタルギフトを贈呈する。



ディーエムソリューションズ <6549> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/23発表

優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更。26年9月末から適用。



コンヴァノ <6574> [東証Ｇ] 決算月【3月】 3/23発表（場中）

優待品のうち、FASTNAIL優待割引券を「FASTNAILネイルサービス無料提供券」（保有株数に応じて1～5回分／年2回）へ変更する。



長瀬産業 <8012> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/23発表（場中）

優待品を優待カタログから電子マネーに変更。金額には変更なし。



■中止 ――――――――――――――



ｕｎｂａｎｋｅｄ <8746> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/23発表

26年3月末の株主を対象とする株主優待の実施を見送る。



株探ニュース

