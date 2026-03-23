日立製作所はきょう、「フィジカルAI」の最新技術を体験できるスタジオを都内に開設すると発表しました。

AIの判断能力に、ロボットなどの物理的な身体機能を合わせた「フィジカルAI」の実用化を加速させるため、日立製作所は、企業などが最新技術を体験できるスタジオを4月1日に新たに開設します。

日立製作所 AI CoE HMAX＆AI推進センター 吉田順 本部長

「（お客さんから）フィジカルAIを教えてくださいとか、どうやって業務に活用していったらわからないという声がすごく増えてきている。この場に来て、触って、体験して、フィジカルAIってどういうものかっていうのをまず理解していただきたい」

発表会では、工場などの現場で得た作業データや熟練者のノウハウを自動的に学び進化する、フィジカルAIの最新技術も発表されました。

人手不足などの社会課題解決が求められる中、フィジカルAIへの関心が世界的に高まっています。

日立製作所は、自社でのフィジカルAIの先行導入で得た知見を活かし、顧客向けサービスに反映して他社との差別化を図る狙いです。