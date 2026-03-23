年度末が迫る中、政府は不測の事態に備えて、暫定予算を編成する検討に入りました。

木原官房長官は23日午前の会見で、「政府としては引き続き令和8（2026）年度予算と関連法案の年度内成立が必要と考えているというふうに申し上げました。不測の事態に備えて暫定予算を編成する方向で検討したいということも合わせて申し上げたところであります」と述べました。

木原官房長官は、23日午前、自民党の参議院幹部と来年度予算案の審議状況などをめぐって協議し、暫定予算を検討する方針を伝えたということです。

来年度予算案の審議の場は与党が過半数割れしている参議院に移っています。高市首相はイラン情勢が緊迫する中、原油高対策のためにも年度内成立にこだわっていますが、年度末までに野党側の求める審議時間に達するのは困難な状況で、政権幹部からも「年度内の成立は事実上難しい」との声が上がっていました。

暫定予算の期間は憲法の規定により、来年度予算が自然成立する来月11日までを想定しています。一方、国民民主党の玉木代表は「イラン情勢に対応したエネルギー高騰対策経費も計上した『補正予算的暫定予算』とすべきだ」と政府に求めています。

ただ、木原官房長官は23日午後の会見で、財政法の規定では、「本予算に計上されていない経費を暫定予算に計上することは、法律の趣旨からして想定されていない」と述べました。政府として、来年度予算案にない全く新規の施策については暫定予算に含めることができないとの認識を示した形です。