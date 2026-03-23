ガラス細工のように透き通った謎の生物がSNSで話題になっています。異名は“海のエイリアン”。その正体とは？

まるでガラス細工のように透き通った体。その姿はサソリのようです。先月、SNSに投稿され、バズった謎の透明生物。投稿者も驚きを隠せない様子です。

謎の透明生物を発見した山本一慧さん

「こんな透明な虫みたいなのがいるのか、最初驚きで、（手触りは）硬いんですけど、押したら潰れてしまうみたいな」

深海生物に詳しい専門家に見てもらうと…

海洋研究開発機構 藤原義弘 上席研究員

「これはタルマワシの仲間ですね」

タルマワシ！？聞き慣れない名前ですが、実はプランクトンの一種。体長は2、3センチほどで、浅瀬から水深3000メートル付近までの海に広く生息。敵から身を守るため、透明な体をしているそう。

海洋研究開発機構 藤原義弘 上席研究員

「大きい爪を持っているのと、頭全体が目になっているんですね。これがタルマワシの特徴ですね」

こうした特徴からついた異名が…

海洋研究開発機構 藤原義弘 上席研究員

「海のエイリアンと言われている」

なんとこのタルマワシ、SF映画『エイリアン』のモデルになったとも言われています。

そもそも「タルマワシ」名前の由来は、サルパというタルのような生き物の中に潜り込み、くるくると浮遊する様子から、名付けられたということです。