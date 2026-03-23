売り切れてませんようにッッ！（泣）【セブン-イレブン】パケが可愛い♡「新商品」

【セブン－イレブン】から、人気キャラクターとコラボした春らしいスイーツとパンが登場しました。ピンクをまとったパッケージは、店頭で見つけるたびに心が弾むような愛らしさです。今回は、見た目も中身もこだわりが詰まった注目のご新作を紹介します。

エスターバニーが描かれたキュートなパッケージ

苺に囲まれたエスターバニーが印象的な「いちごミルク和むれっと」。淡いピンク色を基調としたデザインは、手に取るたびに優しい気持ちに。筆者も足を運んでみたところ、スイーツコーナーでもひと際目を引く存在感があり、キャラクターの世界観をたっぷりと楽しめそうでした。

ふわもち食感の生地と苺ホイップのハーモニー

気になる味わいは、@ftn_picsレポーターともさんいわく「ふわもちの白い生地は弾力もあり、お餅とパンケーキがミックスされたような食感」で、「幸せが口の中でフワッと広がります」とのこと。トッピングされた苺チップキャンディの酸味や、ホワイトチョコのカリッとした食感もアクセントとなって、一口ごとに異なる口当たりを堪能できそうです。

ピンクが気分を盛り上げる「いちごジャム & チーズクリームメロンパン」

全体が鮮やかなピンク色に染まった、愛らしい見た目の「いちごジャム & チーズクリームメロンパン」です。パッケージに描かれたエスタ―バニーの雰囲気と相まって、春の訪れを感じさせてくれます。おやつとしてはもちろん、朝食にも適した一品と言えそうです。

甘みと塩味が絶妙に重なる贅沢なメロンパン

メロンパンの中には、苺ジャムとクリームチーズがたっぷりとサンドされています。ジャムの濃厚な甘みと、チーズクリームのほのかな塩味が絶妙なバランスで重なり合い、飽きのこない味わいが楽しめそう◎ 実食したレポーターともさんは「あ！ っという間に、食べちゃいました」とのこと。甘いものとしょっぱいものの組み合わせを好む人にとって、癖になる美味しさかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里