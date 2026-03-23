女優でグラビアアイドルの相沢菜々子(29)が23日までに自身のインスタグラムを更新。名車の「モノマネ」ショットを公開した。



【写真】正面から見た「顔」は意外にも…似てる!?

「NSX NA2顔マネ」とつづり、2005年まで生産されたホンダのスポーツカーと並び、正面から見たフォルムを自身の顔で表現した1枚を投稿。人と車というまったく別の存在にもかかわらず、口を真一文字に結んだ表情や見開いた目、髪の毛と頭の形で、どことなく似た雰囲気を醸し出し、「Tried doing the NSX face… how’d I do?」(訳：NSXっぽいフロントにしてみたんだけど…どうかな?)と問いかけている。



身長173センチの9頭身ボディーで元レースクイーン。グラビアやモデル、女優として活躍する相沢だが、今回は自慢のスタイルではなく“顔芸”という新たな一面を披露。ファンからも「似てる似てる」「いいね」「オモロイ」「何と無くわかる」「どっちがNSX??」「うんうんこんな感じ」「ちょっと歌舞伎役者さんみたいになってるのが面白い」と好評を博している。



（よろず～ニュース編集部）