終了間際の劇的決勝弾でライバルを突き放す

Aリーグのニューカッスル・ジェッツに所属するMF水沼宏太は、現地時間に行われたリーグ第23節のシドニーFC戦に先発出場。

首位を走るチームの中で「衝撃の長距離ボレー」を叩き込み、勝利に大きく貢献した。クラブ公式サイトでは、「水沼はミスを帳消しにする以上の活躍を見せた」と、その卓越した技術と決定力を絶賛された。

試合は序盤からニューカッスル・ジェッツが主導権を握る展開となった。開始10分、水沼がネットを揺らす場面があったものの、直前のプレーでボールがラインを割っていたとして得点は認められず。さらに前半25分には、シュートの跳ね返りに反応した水沼が決定機を迎えたがシュートはポストを直撃し、絶好の先制チャンスを逃す場面もあった。

しかし、水沼は自らの右足で名誉を挽回した。前半32分、味方からの浮き球のパスに反応。エリア外でボールを2度弾ませた後、ハーフボレーで正確にミートしゴール下隅を射抜く見事な一撃を沈めて先制点をもたらした。クラブ公式では、水沼が決めた一撃を「ミスを完全に補う素晴らしいボレー」と称賛した。

その後、一時同点に追いつかれたものの、チームは後半アディショナルタイムにベン・ギブソンが劇的な勝ち越しゴールを奪い、2-1で勝利した。この結果、残り4試合で2位との勝ち点差を4ポイント差に広げた。次節は現地時間4月2日にマッカーサーFCと対戦する予定で、優勝へ向けて36歳ベテランのさらなる活躍に期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）