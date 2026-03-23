『リブート』塚地武雅、役名のフルネームを明かす 「まさかの初公開」と反響
お笑いコンビ、ドランクドラゴンの塚地武雅が23日、自身のXを更新。出演中のドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）で演じている役名のフルネームを明かした。
【写真】フルネームが明らかに 塚地武雅演じる菊池
きっかけは、本作に出演する松山ケンイチの投稿に対し、主演の鈴木亮平が自身のXで「ついにあなたの大好きなムガ・ツカジが活躍しましたよ」と言及したこと。これを受けて塚地は、「誰がムガ・ツカジや！ 菊池！菊池瑛介！ エイスケ・キクチや！ まぁ役のフルネームはほとんどの方、知らないでしょうが…笑」とツッコミを交えつつ、自身の役名が「菊池瑛介」であることを明かした。
劇中で塚地が演じる菊池は、これまで番組公式サイトの人物相関図でも「菊池」とのみ表記されており、フルネームが公にされていなかった。今回の投稿により、思わぬ形で役名が判明した。
この投稿に対し、ファンからは「下の名前、瑛介だったんだ（笑）」「まさかのフルネームここで初公開」「下の名前を残り1話で知りました」などの声が寄せられている。
引用：「塚地武雅」X（＠tsukajimuga）
【写真】フルネームが明らかに 塚地武雅演じる菊池
きっかけは、本作に出演する松山ケンイチの投稿に対し、主演の鈴木亮平が自身のXで「ついにあなたの大好きなムガ・ツカジが活躍しましたよ」と言及したこと。これを受けて塚地は、「誰がムガ・ツカジや！ 菊池！菊池瑛介！ エイスケ・キクチや！ まぁ役のフルネームはほとんどの方、知らないでしょうが…笑」とツッコミを交えつつ、自身の役名が「菊池瑛介」であることを明かした。
この投稿に対し、ファンからは「下の名前、瑛介だったんだ（笑）」「まさかのフルネームここで初公開」「下の名前を残り1話で知りました」などの声が寄せられている。
引用：「塚地武雅」X（＠tsukajimuga）