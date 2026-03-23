日向坂46・高井俐香、高校卒業を報告 同級生・大野愛実との思い出も明かす
日向坂46五期生の高井俐香が23日、自身の公式ブログを通じて高校卒業を報告した。
【写真】日向坂46加入時は17歳だった高井俐香
高井は「先日、高校を卒業致しました」とつづり、「高校生活が終わってしまったということと、今後の人生への期待が、同時に押し寄せてくるような不思議な気持ちになっています」と、節目を迎えた現在の心境を明かした。
高井は兵庫県出身で、高校2年生までは地元の学校に通い、3年生で転校。「約1年間でしたが楽しい学校生活を送ることができました」と振り返っている。
思い出として挙げたのは体育祭。「体育祭楽しかったです 綱引きに参加したな〜」とつづる一方で、同じ五期生で同級生だった大野愛実とのエピソードも披露。「私と大野愛実は人見知りが出てしまい、壁際で2人体育座りでたじたじしていたのは、ちょっぴり苦い思い出。。。」と明かした。
さらに、高校3年時には日向坂46のグループ活動と学業を両立していたことにも言及。「高校生活3年間、とても楽しかったです！！」と締めくくっている。
【写真】日向坂46加入時は17歳だった高井俐香
高井は「先日、高校を卒業致しました」とつづり、「高校生活が終わってしまったということと、今後の人生への期待が、同時に押し寄せてくるような不思議な気持ちになっています」と、節目を迎えた現在の心境を明かした。
高井は兵庫県出身で、高校2年生までは地元の学校に通い、3年生で転校。「約1年間でしたが楽しい学校生活を送ることができました」と振り返っている。
さらに、高校3年時には日向坂46のグループ活動と学業を両立していたことにも言及。「高校生活3年間、とても楽しかったです！！」と締めくくっている。