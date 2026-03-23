◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

７歳牝馬のナムラクレアがラストランを迎える。同レースで３年連続２着などＧ１タイトルは悲願。２歳夏から５歳夏まで主戦を務めた浜中俊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビが７戦ぶりに復活。託された思いを背負って、「何とか勝たせたい」と有終Ｖへ力を込めた。

誰よりもこの時を待っていた。浜中俊騎手が約１年７か月ぶりにナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）の馬上に戻ってくる。今回は約４年７か月にもわたる競走生活の最終章を託された。「率直にめちゃくちゃうれしかった。その思いに応えたいという気持ちが強いです」。口調には揺るぎない決意が宿っていた。

絆は厚く、深い。騎乗予定だった和田竜（現調教師）の前日の負傷で、急きょ手綱を執った３戦目の小倉２歳Ｓを快勝。それから約３年、自らが主戦だったミッキーアイルの子供と苦楽をともにした。コンビで重賞４勝も、Ｇ１は７度の挑戦で２着３回、３着２回。頂点は遠かった。そして、騎乗停止で乗れなかった２４年スプリンターズＳの後に乗り替わり。「今までも乗り替わりはありましたが、クレアの時は圧倒的にショックが大きかったです。もう乗れないかもなと思っていました」と振り返る。

しかし、最後の最後に戻ってきた。これまでＧ１・９勝を含むＪＲＡ重賞６０勝。数々の大舞台を経験してきたが、本来は「プレッシャーを感じるタイプじゃないんです」と冷静だ。しかし、今回は少し違う。「こういう形で騎乗依頼をもらって、責任はすごく感じています」。重責が大きいことを肌身で感じ、しっかり向き合っている。

空白の１年半を埋めるように先週まで２週連続でコンタクト。先週は栗東・坂路で５１秒７―１１秒７と抜群の時計を出した。「動きは常にいいですからね。良くなったというより、衰えていないという感じ。やっぱり、気持ちが強いんだと思います」。以前と変わらない背中の感触に自然と表情がほころぶ。

ずっと追いかけ続けてきたＧ１タイトルへ挑むラストチャンス。決して一人で立ち向かうわけじゃない。「オーナーや長谷川さん（調教師）、スタッフからクレアにＧ１を取らせたいという思いがひしひしと伝わってくるんです。自分自身のことより、何とかクレアを勝たせたい。チーム一丸で向かっていきたいです」。様々な感謝の思いを手綱に乗せ、ただ勝利だけを追い求める。（山本 武志）