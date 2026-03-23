雄安新区の悦容公園にある雄安都市計算センター。（２０２５年３月１５日、ドローンから、雄安＝新華社記者／牟宇）

【新華社雄安3月23日】中国河北省の雄安新区は第15次5カ年規画（2026〜30年）の開始と共に現代的な都市づくりを加速させている。同区の開発面積は215平方キロ、建築面積は約5859万平方メートルに上り、既に5345棟の建物が完成した。スマート技術が都市構造と融合し、便利で快適な未来の暮らしが現実になりつつある。

主要道路では車が赤信号で止まる回数を減らすため信号機を自動調整する「グリーンウェーブ制御」を導入し、ビッグデータ分析やマルチセンサー融合技術を活用して車の流れを円滑にしている。研究者は衛星測位システム「北斗」と5G屋内分散システムを組み合わせた正確なナビゲーション技術を開発。北斗の信号を地下空間に導入し、関連アルゴリズムと組み合わせることで駐車スペース単位の精密な位置案内を実現している。

雄安新区の金湖公園を散策する人々。（２０２５年１０月３日、ドローンから、雄安＝新華社配信）

産業分野では、航空宇宙情報・衛星インターネット、人工知能（AI）、新素材という三つの象徴的な産業が先行して発展している。

デジタル都市建設を担う中国雄安集団傘下の数字城市科技が建設したエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）のトレーニング施設では、ロボットによる来客対応・案内、産業用搬送、家庭生活、商業小売、物流・組立の五つの利用場面を想定し、実際の環境を実物大で再現している。実機データを継続的に収集し、注釈を付ける「アノテーション」を行い、一般に公開する。

雄安新区はビッグデータ、モノのインターネット（IoT）、AIなど先端技術を幅広く活用した都市運営をきめ細かく進化させ、住民の満足度と幸福感、安心感を高めている。（記者/牟宇）

雄安新区の悦容公園にある雄安都市計算センター。（２０２５年２月２６日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

第２回「雄安未来都市シーン集」イベント会場を見学する来場者。（２０２５年６月１０日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

中国衛星網絡集団の雄安新区本部ビル。（２０２５年６月２９日、ドローンから、雄安＝新華社配信）

空から見た雄安新区の先行開発区（啓動区）。（２０２５年９月１７日、ドローンから、雄安＝新華社配信）

雄安新区劇村の２２０キロボルト変電所スマート充電区で、プラグ自動抜き差しロボットを調整するスタッフ。（２０２５年４月１５日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

雄安新区科学技術イノベーションセンター中間試験基地のチップ生産工場で働く芯聯新（河北雄安）科技の従業員。（２０２５年３月２６日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

雄安ビジネスサービスセンターの夜景。（２０２５年３月１５日、ドローンから、雄安＝新華社記者／牟宇）

雄安新区を走行するインテリジェント・コネクテッド路線バス。（２０２５年３月２７日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

雄安新区にあるスマート農場「伏羲農場」の応用実証プロジェクト展示。（１月３０日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

第２回「雄安未来都市シーン集」イベント会場を見学する来場者。（２０２５年６月１０日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

第２回「雄安未来都市シーン集」イベント会場で、中医学ＡＩ診断支援機器を体験する来場者。（２０２５年６月１０日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

雄安新区の中関村科技園で、産業用ロボットを披露する梅卡曼紱（北京）機器人科技の従業員。（２０２５年３月２６日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

雄安新区の雄東ケーブルトンネルを巡回する四足歩行ロボット。（２０２５年４月１５日撮影、雄安＝新華社記者／牟宇）

藍箭鴻縕（雄安）空間科技の生産ライン。（２０２５年１０月２２日撮影、雄安＝新華社配信）

空から見た雄安新区の悦容公園。（２０２５年６月１６日、ドローンから、雄安＝新華社配信）