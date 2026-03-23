King ＆ Prince「Waltz for Lily」MV公開 ともに俳優として活躍する2人の表現力＆花のモチーフで彩る
King ＆ Princeが25日に発売する18枚目のシングル「Waltz for Lily」の表題曲「Waltz for Lily」のミュージックビデオが、きょう23日に公式YouTubeにて公開された。
【画像】華やか…永瀬廉＆高橋海人がお花に囲まれた通常盤ジャケット
同楽曲はメンバーの永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（27日公開）の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツでつむがれる、King ＆ Princeの新境地とも言える美しいラブソングだ。
ミュージックビデオの最大の見どころは、King ＆ Princeの表現力を堪能できるその美しい世界観。“運命の出会い”を描いた歌詞に載せて、温かさや切なさを繊細に表現する美しいパフォーマンスは、ともに俳優でもあるKing ＆ Princeならでは。
また、映像の細部にもこだわりが散りばめられており、中でも衣装には花の要素や輝きのある素材が取り入れられ、セットの雰囲気と調和するように作りこまれている。テレビパフォーマンスで話題になっていた花びらやつぼみなど、花のモチーフを散りばめた振付も特徴的なので、さまざまなこだわりが詰めこまれたミュージックビデオとなっている。
「Waltz for Lily」は本日より、デジタルで先行配信されている。
【画像】華やか…永瀬廉＆高橋海人がお花に囲まれた通常盤ジャケット
同楽曲はメンバーの永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（27日公開）の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツでつむがれる、King ＆ Princeの新境地とも言える美しいラブソングだ。
また、映像の細部にもこだわりが散りばめられており、中でも衣装には花の要素や輝きのある素材が取り入れられ、セットの雰囲気と調和するように作りこまれている。テレビパフォーマンスで話題になっていた花びらやつぼみなど、花のモチーフを散りばめた振付も特徴的なので、さまざまなこだわりが詰めこまれたミュージックビデオとなっている。
「Waltz for Lily」は本日より、デジタルで先行配信されている。