King ＆ Prince「Waltz for Lily」MV公開 ともに俳優として活躍する2人の表現力＆花のモチーフで彩る

King ＆ Prince「Waltz for Lily」MV公開 ともに俳優として活躍する2人の表現力＆花のモチーフで彩る