『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ′BON BON VOYAGE′』Blu-ray＆DVD化 ドーム公演決定の瞬間が特典に
7人組グループ・なにわ男子が、4月29日にLIVE Blu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』を発売することが決定した。4枚目アルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、新潟を皮切りに全国9ヶ所を巡ったツアーにおいて、去年7月27日に行われた横浜アリーナ公演を、余すことなく映像化する。
【写真】『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』初回限定盤
旅と冒険をテーマにした壮大なセットと多彩なパフォーマンスが、観る者をなにわ男子の世界へと誘う。憧れのサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに多数挑戦したほか、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した魅力的な演出で、会場全体が一体となる圧巻のステージが実現。
アルバム収録曲「Over The Horizon!」「ギラギラサマー」、ユニット曲3曲に加え、9枚目シングル「アシンメトリー／Black Nightmare」など、ヒットシングルも多数披露し、見どころ満載の内容となっている。躍動感あふれるエネルギッシュな楽曲から、大人の色気を感じさせるパフォーマンスまで、進化を続けるなにわ男子の魅力を余すことなく収録。今のメンバーを体感できるLIVE映像となる。
初回限定盤の特典映像には、LIVE完成までの軌跡やツアー各地での舞台裏に加え、横浜アリーナ公演にて発表された、なにわ男子初となるドーム公演決定の瞬間を収めた「BON BON VOYAGE Tour Documentary」を収録。さらに、ツアー最終公演で披露された感動のWアンコール「なにわの男子やねん！」も特別に収録されている。
通常盤の特典映像には、ツアー各地の笑い＆感動MCをまとめた「BON BON VOYAGE MC Collection」に加え、「Circus Night」「Because I just love you」、ユニット曲「TOYSTYLE（大西流星／長尾謙杜）」「アダルティー（西畑大吾／藤原丈一郎／大橋和也）」「Devil or Angel（道枝駿佑／高橋恭平）」のソロアングル映像を収録。
さらに、25日午後7時28分になにわ男子公式YouTubeチャンネルにて、「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像の公開が決定。なにわ男子×ピュアな恋心を100％詰め込んだ王子様ラブソングの最強コンボで届ける、珠玉のキラキラパフォーマンスに注目だ。
【写真】『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』初回限定盤
旅と冒険をテーマにした壮大なセットと多彩なパフォーマンスが、観る者をなにわ男子の世界へと誘う。憧れのサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに多数挑戦したほか、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した魅力的な演出で、会場全体が一体となる圧巻のステージが実現。
初回限定盤の特典映像には、LIVE完成までの軌跡やツアー各地での舞台裏に加え、横浜アリーナ公演にて発表された、なにわ男子初となるドーム公演決定の瞬間を収めた「BON BON VOYAGE Tour Documentary」を収録。さらに、ツアー最終公演で披露された感動のWアンコール「なにわの男子やねん！」も特別に収録されている。
通常盤の特典映像には、ツアー各地の笑い＆感動MCをまとめた「BON BON VOYAGE MC Collection」に加え、「Circus Night」「Because I just love you」、ユニット曲「TOYSTYLE（大西流星／長尾謙杜）」「アダルティー（西畑大吾／藤原丈一郎／大橋和也）」「Devil or Angel（道枝駿佑／高橋恭平）」のソロアングル映像を収録。
さらに、25日午後7時28分になにわ男子公式YouTubeチャンネルにて、「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像の公開が決定。なにわ男子×ピュアな恋心を100％詰め込んだ王子様ラブソングの最強コンボで届ける、珠玉のキラキラパフォーマンスに注目だ。