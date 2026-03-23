浜辺美波＆目黒蓮『ほどなく、お別れです』興行収入40億8117万円を記録「心からうれしく思います」
俳優の浜辺美波と目黒蓮が“葬祭プランナー”という新たな職業に挑んだ映画『ほどなく、お別れです』が2月6日から公開され、3月22日までの45日間で観客動員299万8324人を記録し、ついに興行収入40億8117万円を突破した。
【動画】浜辺美波＆目黒蓮『ほどなく、お別れです』 プロモーション映像
本作は、就職活動に全敗し途方に暮れるヒロインが、葬儀会社でインターンとして働くことになり、指南役の葬祭プランナーとタッグを組んで“最高の葬儀”を目指すヒューマンドラマ。新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺が、美空をスカウトし厳しく指導する漆原礼二を目黒が演じている。
このほど、浜辺、目黒、三木孝浩監督からコメントが到着した。
■キャスト＆スタッフコメント
▼浜辺美波
『ほどなく、お別れです』をたくさん愛していただけたこと、心からうれしく思います。全てはこの映画を選んで劇場に足をお運びくださった皆さまのおかげです。
この作品があなたの心にそっと寄り添い、あたたかく包み込んでくれていますように。
本当に本当にありがとうございます。
▼目黒蓮（Snow Man）
『ほどなく、お別れです』が40億円突破したとうれしい報告がありました！本当にうれしいです。
正直、お金のことはわかりません（笑）。ただ、自分がたくさんの人に共有したいと思ったこの物語で感じたあたたかいものが、たくさんの人に届いたんだと思うと、とにかくうれしいです。
いつかのお別れのときに、きっと僕も皆さんも同じことを思い出すんだろうなって心強いです。
本当にありがとうございます！
▼三木孝浩監督
この作品が本当に本当に沢山の方々に届いた事をうれしく思います！
改めて本作に高い熱量で挑んでくれた全てのキャスト・スタッフに感謝いたします。
この先いつか訪れるお別れに直面した時、この映画が観た方の心に寄り添い、少しでも前を向く一助になってくれたらうれしいです。
【動画】浜辺美波＆目黒蓮『ほどなく、お別れです』 プロモーション映像
本作は、就職活動に全敗し途方に暮れるヒロインが、葬儀会社でインターンとして働くことになり、指南役の葬祭プランナーとタッグを組んで“最高の葬儀”を目指すヒューマンドラマ。新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺が、美空をスカウトし厳しく指導する漆原礼二を目黒が演じている。
■キャスト＆スタッフコメント
▼浜辺美波
『ほどなく、お別れです』をたくさん愛していただけたこと、心からうれしく思います。全てはこの映画を選んで劇場に足をお運びくださった皆さまのおかげです。
この作品があなたの心にそっと寄り添い、あたたかく包み込んでくれていますように。
本当に本当にありがとうございます。
▼目黒蓮（Snow Man）
『ほどなく、お別れです』が40億円突破したとうれしい報告がありました！本当にうれしいです。
正直、お金のことはわかりません（笑）。ただ、自分がたくさんの人に共有したいと思ったこの物語で感じたあたたかいものが、たくさんの人に届いたんだと思うと、とにかくうれしいです。
いつかのお別れのときに、きっと僕も皆さんも同じことを思い出すんだろうなって心強いです。
本当にありがとうございます！
▼三木孝浩監督
この作品が本当に本当に沢山の方々に届いた事をうれしく思います！
改めて本作に高い熱量で挑んでくれた全てのキャスト・スタッフに感謝いたします。
この先いつか訪れるお別れに直面した時、この映画が観た方の心に寄り添い、少しでも前を向く一助になってくれたらうれしいです。