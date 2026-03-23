『キリン 午後の紅茶』ストレートティー／ミルクティー／レモンティーを刷新へ 40周年限定フレーバーも発表 500mlは200円【概要】

『キリン 午後の紅茶』ストレートティー／ミルクティー／レモンティーを刷新へ 40周年限定フレーバーも発表 500mlは200円【概要】