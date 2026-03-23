『キリン 午後の紅茶』ストレートティー／ミルクティー／レモンティーを刷新へ 40周年限定フレーバーも発表 500mlは200円【概要】
キリンビバレッジは23日、『キリン 午後の紅茶』がブランド誕生40周年を迎え、レギュラーシリーズのストレートティー／ミルクティー／レモンティーをリニューアルすると発表した。5月19日に発売（全国）する。
【画像】『午後の紅茶』40TH BLENDの限定フレーバー＆価格表など
40年間愛されてきた「本格紅茶」としての価値を守りながら、現代の嗜好や生活によりなじむ、“飲みやすいおいしさ”へ進化する。ストレートティーは紅茶らしい香りや余韻を、レモンティーは評価の高い後味のすっきり感とレモン感をさらに引き出す。ミルクティーは、ミルクと紅茶のバランスの良さと満足感を高め、生乳感のある味わいとする。
また、ブランド誕生40周年を記念して、レギュラーシリーズに華やかで楽しいアレンジを加えた「40TH BLEND」シリーズを限定発売する。第一弾として、ストレートティーを土台にアレンジした限定フレーバーを届ける。
パッケージは、40年愛されてきたイメージを大切にしながら、よりシンプルで軽やかに。日常でも手に取りやすい、現代的でちょっと気分の上がるデザインとする。
5月19日に発売（全国）。価格は、500ミリリットルのペットボトルはいずれも200円。
■『キリン 午後の紅茶』ストレートティー／ミルクティー／レモンティー
・ストレートティー
ストレートティーと相性が良く、華やかな香りが特長のセイロンティーの女王「ディンブラ茶葉」を全茶葉のうち20％使用。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶葉の華やかな香りと心地よい渋みを楽しめる本格ストレートティー。
・ミルクティー
ミルクと相性が良く、コクのある香りが特長の「キャンディ茶葉」を全茶葉のうち20％使用。ミルクティーに求められる生乳感を強化し、紅茶の豊かな香りとミルクの濃厚な味わいを楽しめる本格ミルクティー。
・レモンティー
レモンティーと相性が良く、フルーティーな香りが特長の「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15％使用。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティー。※果汁0.1％
パッケージについて
40年愛されてきた「午後の紅茶」のイメージを大切にしながら、よりシンプルで軽やかに。日常でも手に取りやすい、現代的でちょっと気分の上がるデザイン。
■『キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー』
午後の紅茶の定番品であるストレートティーと同じ、スリランカ産ディンブラ茶葉を全茶葉のうち20%使用。ディンブラ茶葉のおいしさが引き立つフルーツエキスをブレンドした、複層的な香りで、甘すぎず大人でもすっきりと飲みやすい味わい。※無果汁
【画像】『午後の紅茶』40TH BLENDの限定フレーバー＆価格表など
40年間愛されてきた「本格紅茶」としての価値を守りながら、現代の嗜好や生活によりなじむ、“飲みやすいおいしさ”へ進化する。ストレートティーは紅茶らしい香りや余韻を、レモンティーは評価の高い後味のすっきり感とレモン感をさらに引き出す。ミルクティーは、ミルクと紅茶のバランスの良さと満足感を高め、生乳感のある味わいとする。
パッケージは、40年愛されてきたイメージを大切にしながら、よりシンプルで軽やかに。日常でも手に取りやすい、現代的でちょっと気分の上がるデザインとする。
5月19日に発売（全国）。価格は、500ミリリットルのペットボトルはいずれも200円。
■『キリン 午後の紅茶』ストレートティー／ミルクティー／レモンティー
・ストレートティー
ストレートティーと相性が良く、華やかな香りが特長のセイロンティーの女王「ディンブラ茶葉」を全茶葉のうち20％使用。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶葉の華やかな香りと心地よい渋みを楽しめる本格ストレートティー。
・ミルクティー
ミルクと相性が良く、コクのある香りが特長の「キャンディ茶葉」を全茶葉のうち20％使用。ミルクティーに求められる生乳感を強化し、紅茶の豊かな香りとミルクの濃厚な味わいを楽しめる本格ミルクティー。
・レモンティー
レモンティーと相性が良く、フルーティーな香りが特長の「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15％使用。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティー。※果汁0.1％
パッケージについて
40年愛されてきた「午後の紅茶」のイメージを大切にしながら、よりシンプルで軽やかに。日常でも手に取りやすい、現代的でちょっと気分の上がるデザイン。
■『キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー』
午後の紅茶の定番品であるストレートティーと同じ、スリランカ産ディンブラ茶葉を全茶葉のうち20%使用。ディンブラ茶葉のおいしさが引き立つフルーツエキスをブレンドした、複層的な香りで、甘すぎず大人でもすっきりと飲みやすい味わい。※無果汁